Mỹ, Iran ra tuyên bố trái ngược về kho uranium làm giàu

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp nhận số uranium của Iran và đưa về nước, trong khi Tehran khẳng định chúng "sẽ không được chuyển giao".

"Mỹ sẽ nhận được tất cả 'bụi hạt nhân' do máy bay ném bom B-2 tuyệt vời của chúng ta tạo ra", Tổng thống Donald Trump đăng bài trên mạng xã hội Truth Social hôm 17/4.

Tổng thống Trump thường dùng cụm từ "bụi hạt nhân" để mô tả kho uranium làm giàu cao của Tehran, nhưng đôi khi ông cũng sử dụng nó nhằm đề cập những vật liệu còn sót lại sau đợt không kích của Mỹ nhằm vào loạt cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhanh chóng lên tiếng trên truyền hình rằng kho uranium làm giàu của Tehran "sẽ không được chuyển đến bất cứ nơi nào".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện ở Phoenix, bang Arizona ngày 17/4. Ảnh: AFP

"Kịch bản chuyển giao số uranium làm giàu của Iran cho Mỹ chưa bao giờ được nêu ra trong các cuộc đàm phán", ông Baqaei cho hay, thêm rằng các cuộc đối thoại gần đây tập trung vào giải quyết xung đột chứ không phải thu hồi kho uranium của Iran.

Trong một sự kiện ở bang Arizona sau đó, ông Trump tiếp tục khẳng định Washington và Tehran sẽ hợp tác thu hồi số uranium trên.

"Có người hỏi làm thế nào chúng ta có thể lấy được bụi hạt nhân? Chúng ta sẽ lấy được chúng bằng cách hợp tác với Iran, sử dụng rất nhiều máy xúc. Chúng ta sẽ cần những chiếc máy xúc lớn nhất mà các bạn có thể tưởng tượng được. Chúng ta sẽ lấy được chúng và đưa về Mỹ rất sớm", ông nói.

Tổng thống Mỹ hôm 16/4 cho biết Tehran đã đồng ý chuyển giao số uranium làm giàu, nhưng nêu chi tiết. Iran đang nắm giữ khoảng 440 kg uranium được làm giàu ở mức 60%, cách không xa mức 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân, theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Người phát ngôn Baqaei trong cuộc họp báo hàng tuần tại thủ đô Tehran hôm 10/2. Ảnh: AFP

Những tuyên bố trái ngược được đưa ra sau khi Iran thông báo mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cho các tàu thương mại, nhằm hưởng ứng lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon có hiệu lực cùng ngày.

Tổng thống Trump hoan nghênh động thái này, nhưng cho biết sẽ duy trì lệnh phong tỏa cảng biển Iran cho đến khi hai bên đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột hoàn toàn. Ông cũng lạc quan rằng thỏa thuận đã đến "rất gần", cho biết hai bên "không còn điểm vướng mắc nào".

Phát ngôn viên Baqaei nói rằng "lệnh phong tỏa đường biển" sẽ bị đáp trả thích đáng, cáo buộc đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

"Mở và đóng cửa eo biển Hormuz không phải diễn ra trên mạng, nó được quyết định trên thực địa, lực lượng vũ trang của chúng tôi chắc chắn biết cách ứng phó với bất kỳ hành động nào của phía bên kia. Iran chắc chắn sẽ có những biện pháp cần thiết", ông nói.

Thanh Tâm (Theo AFP)