Mỹ - Iran - Pakistan đàm phán ba bên tại Islamabad

Phái đoàn Iran, Mỹ bắt đầu đàm phán ba bên cùng với Pakistan để thảo luận về các chi tiết của thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng hôm nay nói với các phóng viên tháp tùng rằng đàm phán ba bên trực tiếp giữa Mỹ, Iran và Pakistan đã diễn ra ở Islamabad, Pakistan.

Phái đoàn Mỹ có khoảng 300 thành viên, do Phó tổng thống Mỹ JD Vance dẫn đầu, cùng sự tham gia đặc phái viên hòa bình Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, cùng loạt chuyên gia trong các lĩnh vực.

Phái đoàn Iran có 71 người, gồm các nhà đàm phán, chuyên gia, phóng viên và cận vệ, do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance (trái) và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 11/4. Ảnh: AP

Hãng thông tấn Iran Tasnim cho biết sau các cuộc trao đổi, tham vấn ban đầu, cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đã thông qua các điểm chung và bước vào giai đoạn đàm phán kỹ thuật chi tiết ở một số vấn đề nhất định. Các vấn đề này đang được chuyên gia từ cả hai bên xem xét.

Kế hoạch đàm phán ban đầu chỉ có một ngày, nhưng nhiều khả năng hai bên sẽ tiếp tục gặp nhau vào ngày mai để thảo luận ở cấp chuyên gia, Tasnim cho hay.

Trước đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trưởng đoàn của cả hai bên, nhấn mạnh Pakistan mong muốn tiếp tục tạo điều kiện cho cả hai phía đạt được những bước tiến vì nền hòa bình bền vững ở khu vực".

Phái đoàn Iran gặp Thủ tướng Pakistan ngày 11/4. Ảnh: Tasnim

Truyền thông nhà nước Iran cho biết phía Tehran đã trình bày "loạt đề xuất và lằn ranh đỏ" cho đàm phán hòa bình, đề cập các vấn đề eo biển Hormuz, bồi thường chiến tranh, giải phóng tài sản Iran bị đóng băng và một lệnh ngừng bắn trên toàn khu vực Trung Đông. Nội dung cụ thể của từng vấn đề, gồm những điều Tehran muốn Washington nhượng bộ, không được truyền thông Iran tiết lộ.

Pakistan nổi lên như một bên trung gian quan trọng trong nỗ lực chấm dứt chiến sự Iran đang lan rộng khắp Trung Đông. Văn phòng Thủ tướng Sharif cho biết ông "đánh giá cao cam kết đối thoại mang tính xây dựng của các bên" và bày tỏ kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ mở đường cho hòa bình lâu dài.

Cờ Iran, Pakistan, Mỹ tại địa điểm đàm phán. Ảnh: Tasnim

Tuy nhiên, các thông tin liên quan đến nội dung đàm phán vẫn còn nhiều mâu thuẫn thời gian qua. Một nguồn tin cấp cao Iran nói với Reuters rằng Mỹ đã đồng ý giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Tehran tại Qatar và một số ngân hàng nước ngoài, coi đây là dấu hiệu thiện chí để thúc đẩy đàm phán. Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng sau đó phủ nhận thông tin.

Giới chức Iran cho rằng việc giải phóng tài sản của nước này ở Qatar, có thể lên tới 6 tỷ USD, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đảm bảo lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz, vấn đề được cho là trọng tâm trong các cuộc đàm phán.

Khoản tiền bị phong tỏa có nguồn gốc từ doanh thu dầu mỏ của Iran tại Hàn Quốc, bị đóng băng từ năm 2018 khi Mỹ tái áp đặt lệnh trừng phạt với Iran. Số tiền này từng được chuyển sang các tài khoản tại Qatar trong khuôn khổ thỏa thuận trao đổi tù nhân năm 2023, nhưng chỉ được sử dụng cho mục đích nhân đạo.

Thanh Danh (Theo Reuters, AFP, CNN)