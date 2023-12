Mỹ hối thúc Israel bảo vệ dân thường ở Gaza

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh Israel có nguy cơ "thất bại chiến lược" ở Dải Gaza nếu không nỗ lực bảo vệ dân thường Palestine.

Phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan ở thành phố Simi Valley, bang California hôm 2/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin nói rằng ông đã "học được vài điều về chiến tranh đô thị" khi tham chiến ở Iraq và chỉ huy chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

"IS cũng bám sâu vào các khu vực đô thị. Liên minh quốc tế chống IS đã nỗ lực bảo vệ dân thường và lập nhiều hành lang nhân đạo, ngay cả trong những trận chiến cam go nhất", ông Austin nói. "Bài học không phải là có thể thắng trong chiến tranh đô thị bằng cách bảo vệ dân thường, mà là chỉ có thể thắng bằng cách bảo vệ dân thường".

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông đã hối thúc các lãnh đạo Israel tránh thương vong cho dân thường, ngăn chặn bạo lực đối với người định cư ở Bờ Tây.

"Trong kiểu giao tranh này, trọng tâm là dân thường. Nếu bạn khiến dân thường ủng hộ phía kẻ thù, Israel sẽ thất bại chiến lược thay vì chiến thắng về mặt chiến thuật", ông Austin nhấn mạnh. "Chúng tôi sẽ tiếp tục hối thúc Israel bảo vệ dân thường và đảm bảo dòng viện trợ nhân đạo dồi dào".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại một cuộc họp báo ở bang California ngày 1/12. Ảnh: AFP

Bình luận của ông Austin được đưa ra khi giới chức Mỹ tăng cường lên tiếng cảnh báo Israel về giai đoạn tiếp theo của chiến dịch ở Gaza, sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời hết hạn hôm 1/12. Chính quyền Tổng thống Joe Biden cảnh báo chiến dịch ở miền nam Dải Gaza phải được thực hiện chính xác hơn những gì Israel đã làm ở miền bắc.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh Israel có nghĩa vụ đáp trả cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas. Tuy nhiên, ông lập luận điều quan trọng là các đồng minh phải hợp tác để ngăn chặn thương vong dân thường, đặc biệt khi xung đột kết thúc.

"Bi kịch này sẽ càng thêm trầm trọng nếu tất cả những gì đang chờ đợi người Israel và Palestine cuối cuộc chiến khủng khiếp này lại là bất an, thịnh nộ và tuyệt vọng hơn", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu. "Người Israel và Palestine đều đã phải trả giá quá đắt".

Không quân Mỹ đã chuyển hơn 27 tấn vật tư y tế, quần áo ấm và thực phẩm cho người dân ở Gaza đầu tuần này. Nhiều chuyến bay chở hàng viện trợ dự kiến đến Gaza những ngày tới, ông Austin xác nhận.

Ông cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ vẫn là "bạn thân nhất thế giới" của Israel và sự ủng hộ của Mỹ không thay đổi. Ông Austin nói thêm rằng giải pháp hai nhà nước, mặc dù khó khăn, là cách "khả thi duy nhất" để thoát khỏi xung đột, để người dân có thể "tìm cách chia sẻ vùng đất cả hai bên đều gọi là nhà".

Chiến dịch của Israel ở Gaza đã gây ra sự phẫn nộ lan rộng tại Trung Đông, dẫn đến việc các nhóm vũ trang tấn công quân đội Mỹ trong khu vực cũng như vào Israel. Israel phải đối mặt với máy bay không người lái và tên lửa phóng từ Lebanon, Yemen, trong khi lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria trở thành mục tiêu trong loạt cuộc tấn công khiến hàng chục quân nhân Mỹ bị thương.

Washington cáo buộc các lực lượng được Iran hậu thuẫn đã tấn công quân nhân Mỹ, và đáp trả bằng nhiều cuộc không kích những tuần gần đây.

"Chúng tôi sẽ không dung thứ cho các cuộc tấn công nhằm vào quân nhân Mỹ. Vì vậy những cuộc tấn công này phải dừng lại. Nếu họ không dừng lại, chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ quân đội và buộc những kẻ tấn công phải trả giá", ông Austin tuyên bố.

Cơ quan y tế của Gaza cho biết 15.200 người ở dải đất đã thiệt mạng vì các đòn đáp trả của Israel, sau cuộc đột kích của Hamas khiến 1.200 người thiệt mạng ở Israel hôm 7/10. Hamas cho biết 240 người ở Gaza đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực. Nhóm vũ trang hiện còn giữ khoảng 140 con tin.

