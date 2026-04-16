Mỹ dọa tiếp tục tấn công Iran nếu không đạt thỏa thuận

Quan chức Mỹ tuyên bố lực lượng ở Trung Đông đã trong trạng thái sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận hòa bình.

"Iran có thể lựa chọn tương lai thịnh vượng, một cây cầu vàng, và chúng tôi hy vọng họ sẽ làm vậy vì người dân. Nếu Iran lựa chọn sai lầm, họ sẽ phải đối mặt với phong tỏa và các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng, điện và năng lượng", Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc hôm nay.

Ông cũng cảnh báo rằng lệnh phong tỏa cảng biển Iran và áp lực kinh tế sẽ tiếp tục đến chừng nào cần thiết, trừ khi Tehran đưa ra "lựa chọn khôn ngoan".

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 15/4 bày tỏ lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự với Iran, đồng thời tuyên bố sẽ gia tăng sức ép kinh tế nếu Tehran tiếp tục hành động cứng rắn.

"Đây không phải cuộc chiến cân sức. Chúng tôi biết họ đang di chuyển những khí tài nào và đưa chúng đi đâu. Họ đang đào bới những bệ phóng và tên lửa còn sót lại mà không có khả năng thay thế chúng. Iran không có ngành công nghiệp quốc phòng, không thể bổ sung năng lực tấn công hoặc phòng thủ", ông Hegseth nói thêm.

Cũng tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết các lực lượng Mỹ đã "sẵn sàng nối lại chiến dịch tác chiến quy mô lớn gần như ngay lập tức".

Theo ông, hải quân Mỹ sẽ truy đuổi tất cả tàu mang cờ Iran hoặc phương tiện tìm cách cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran. Những tàu cố vượt qua lệnh phong tỏa cảng biển Iran sẽ bị chặn lại. "Nếu không tuân thủ lệnh phong tỏa, chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực. Việc thực thi sẽ diễn ra cả trong lãnh hải Iran lẫn vùng biển quốc tế", ông cho hay.

Tướng Caine cũng nói rằng tổng cộng 13 tàu đã quay đầu thay vì cố phá vỡ lệnh phong tỏa, đồng thời cho biết đến nay chưa tàu nào bị lực lượng Mỹ đổ quân để kiểm tra.

Iran chưa lên tiếng về những phát biểu của giới chức Lầu Năm Góc.

Lực lượng Mỹ bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa các cảng Iran từ 13/4, một ngày sau khi cuộc đàm phán hòa bình ở Pakistan kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào. Theo đó, Mỹ sẽ chặn bắt mọi tàu đến hoặc đi từ các cảng Iran ở khu vực vịnh Ba Tư và vịnh Oman, cũng như những tàu đã nộp phí cho Iran để được đi qua eo biển Hormuz.

Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cho Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, ngày 15/4 cảnh báo Iran sẽ đánh chìm các tàu Mỹ tại eo biển Hormuz nếu Washington muốn kiểm soát khu vực chiến lược này.

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP, CNN)