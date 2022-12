Mỹ có thể sắp viện trợ Ukraine thêm vũ khí chống UAV

Mỹ được cho là đang chuẩn bị gói viện trợ 275 triệu USD cho Ukraine, bao gồm vũ khí chống UAV và phòng không.

Truyền thông Mỹ cho biết gói viện trợ trị giá 275 triệu USD cho Ukraine có thể bao gồm trang thiết bị mới giúp nước này đối phó máy bay không người lái (UAV) và củng cố sức mạnh phòng không. Gói viện trợ có khả năng được công bố sớm nhất trong ngày 9/12.

Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc dự kiến bổ sung vào gói viện trợ đạn dược cho các hệ thống pháo phản lực tầm trung HIMARS, đạn pháo 155 mm, xe quân sự Humvee và máy phát điện.

Hệ thống NASAMS khai hỏa trong một đợt thử nghiệm tại Mỹ. Ảnh: Kongsberg.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ từ chối bình luận chi tiết về gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Danh sách hạng mục vũ khí và giá trị đợt viện trợ này có thể tiếp tục được điều chỉnh cho đến khi Tổng thống Joe Biden phê duyệt.

Khoản viện trợ 275 triệu USD thuộc khuôn khổ Quyền Điều chỉnh nguồn lực Tổng thống (PDA), cho phép chính phủ Mỹ linh động chuyển giao một số nguồn lực và thiết bị quốc phòng tồn kho cho đối tác trong tình huống khẩn cấp. Gói viện trợ không cần chờ quốc hội Mỹ bật đèn xanh.

Hạ viện Mỹ ngày 8/12 cũng bỏ phiếu phê duyệt Đạo luật Cấp phép Quốc phòng Quốc gia (NDAA) cho năm tài khóa 2023, trong đó có 800 triệu USD viện trợ an ninh Ukraine.

Gói ngân sách có tổng trị giá 858 tỷ USD, tăng 45 tỷ USD so với đề xuất ban đầu của chính phủ Mỹ. Chi tiêu cho Sáng kiến Hỗ trợ Ukraine do Tổng thống Biden khởi xướng được duyệt tăng thêm 500 triệu USD so với yêu cầu ban đầu.

Nga những tháng qua theo đuổi chiến lược tập kích vào hạ tầng năng lượng quốc gia Ukraine bằng tên lửa có độ chính xác cao và UAV. Các đòn tấn công nhắm vào nhà máy điện khiến nhiều thành phố lớn của Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev, rơi vào tình trạng mất điện liên tục nhiều ngày.

Mỹ đã viện trợ cho Ukraine thêm các tổ hợp phòng không NASAMS để cải thiện năng lực đối phó tên lửa và UAV trong vài tuần qua. Vào tháng 11, Lầu Năm Góc khẳng định các tổ hợp NASAMS tại Ukraine đạt tỷ lệ đánh chặn thành công 100%.

Thanh Danh (Theo Reuters)