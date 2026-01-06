Mỹ có thể đã dùng phi cơ 'bản sao UAV Iran' khi bắt ông Maduro

Video mới công bố cho thấy Mỹ dường như đã triển khai UAV tự sát LUCAS trong chiến dịch tập kích, bắt Tổng thống Venezuela hôm 3/1.

Video đăng trên mạng xã hội hôm 5/1, được người dân thủ đô Caracas quay khi Mỹ mở chiến dịch tập kích trước đó hai ngày, cho thấy tiếng rú xuất hiện ngay trước khi xảy ra những vụ nổ lớn trên mặt đất.

"Những tiếng ù ù, tiếp đó là âm thanh va chạm và tiếng nổ, là dấu hiệu đặc trưng của máy bay không người lái (UAV) tự sát sử dụng động cơ piston đang lao vào mục tiêu", cây viết Joseph Trevithick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone cho hay.

Mỹ có thể đã sử dụng UAV tự sát tại Venezuela Khoảnh khắc được cho là UAV tự sát Mỹ tập kích mục tiêu ở Venezuela hôm 3/1. Video: X/FaytuksNetwork

Bộ tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ từ chối bình luận về video, trong khi Nhà Trắng và Bộ tư lệnh Phương Nam chưa đưa ra phản hồi.

Trevithick nhận định Mỹ đã triển khai UAV tự sát tầm xa từ chiến hạm ngoài khơi Venezuela hoặc căn cứ tiền phương ở vùng Caribe, nhằm mục đích hỗ trợ chiến đấu cơ trong nhiệm vụ chế áp phòng không đối phương. Đây là nhiệm vụ then chốt trong toàn bộ chiến dịch, giúp mở đường cho phi đội trực thăng đưa đặc nhiệm tiến vào Caracas bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine trước đó xác nhận "nhiều UAV điều khiển từ xa" đã được huy động cho chiến dịch, song không nêu cụ thể.

Bộ Quốc phòng Mỹ năm ngoái triển khai nỗ lực mới nhằm tăng cường sử dụng nhiều loại UAV tự sát khác nhau. Đặc nhiệm Mỹ, lực lượng chủ đạo trong chiến dịch bắt ông Maduro, đã tham gia tích cực vào sáng kiến này. Đây cũng là lực lượng đi đầu trong nỗ lực triển khai UAV tự sát của quân đội Mỹ trong những năm qua.

Quân đội Mỹ tháng trước lần đầu triển khai UAV tự sát LUCAS từ tàu chiến ở Trung Đông, trong sự kiện được coi là cột mốc quan trọng.

UAV tự sát LUCAS của Mỹ trong một cuộc thử nghiệm. Ảnh: SpektreWorks

Thiết kế cốt lõi của LUCAS dựa trực tiếp trên UAV Shahed-136 của Iran. Quan chức Mỹ nói quân đội nước này đã thu được một chiếc Shahed, nghiên cứu và dùng kỹ nghệ đảo ngược để chế tạo phi cơ tương ứng. "LUCAS là sản phẩm của nỗ lực đảo ngược này. Phi cơ gần như giống thiết kế của Shahed", quan chức này cho biết.

UAV dạng Shahed có đầu đạn nhỏ và tốc độ bay chậm hơn nhiều so với tên lửa hành trình, song sở hữu ưu điểm giá rẻ và dễ sản xuất. Điều này cho phép bên tấn công huy động hàng trăm chiếc trong một đòn đánh, nhằm làm quá tải lưới phòng không đối phương và gây thiệt hại tối đa cho mục tiêu.

Phạm Giang (Theo War Zone)