Mỹ có thể đã 'đốt' hơn 2 tỷ USD vì chiến sự Gaza

Hiện diện quân sự ở Trung Đông và Biển Đỏ từ khi xung đột Gaza bùng phát có thể tiêu tốn của Mỹ hơn 2,1 tỷ USD, song Washington chưa có ngân sách chi trả.

Quân đội Mỹ tốn khoảng 1,6 tỷ USD để điều động thêm tàu chiến, tiêm kích, thiết bị quân sự tới Trung Đông trong 4 tháng qua, kể từ khi chiến sự Gaza bùng phát, hai quan chức Mỹ giấu tên ngày 24/1 dẫn báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết.

Con số này chưa bao gồm giá trị các tên lửa mà tàu chiến, tiêm kích Mỹ đã sử dụng để bắn hạ các đòn đánh của lực lượng Houthi ở Yemen và tập kích nhóm vũ trang. Một số nhà phân tích cho rằng quân đội Mỹ đã tiêu tốn tới 573 triệu USD trong gần một tháng tiến hành Chiến dịch Bảo vệ Thịnh vượng để tuần tra Biển Đỏ và đáp trả Houthi.

Điều này khiến chi phí mà Mỹ bỏ ra để tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông trong 4 tháng qua lên hơn 2,1 tỷ USD. Số tiền này có thể tiếp tục tăng lên, bởi Lầu Năm Góc ước tính chi phí cho hoạt động quân sự ở Biển Đỏ có thể lên tới 2,2 tỷ USD sau một năm.

Theo hai quan chức Mỹ, Washington hiện chưa có tiền để chi trả cho hoạt động quân sự ở Biển Đỏ do thiếu ngân sách bổ sung từ quốc hội. "Hóa đơn này sắp đáo hạn và chúng tôi sẽ phải tìm cách thanh toán với nguồn lực hạn chế hiện tại", một quan chức cho biết.

Thượng viện Mỹ đầu tháng 12 năm ngoái bác dự luật ngân sách an ninh quốc gia năm 2024, trong đó có 61 tỷ USD viện trợ cho Ukraine và 14 tỷ USD cho Israel, do bị các thành viên đảng Cộng hòa phản đối. Những người này yêu cầu phải bổ sung các biện pháp nhằm thắt chặt an ninh biên giới với Mexico vào dự luật trước khi chấp nhận thông qua.

Tàu sân bay Mỹ hoạt động tại vịnh Ba Tư trong bức ảnh đăng ngày 27/11. Ảnh: CENTCOM

Nhà Trắng tuần trước phát đi tín hiệu sẵn sàng nhượng bộ về vấn đề nhập cư để mở khóa viện trợ cho Ukraine và Israel. Tuy nhiên, triển vọng thông dự luật này tiếp tục trở nên mịt mù sau khi các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện đưa ra thêm một số điều kiện cứng rắn hơn.

Sau khi chiến sự Israel - Hamas bùng phát đầu tháng 10 năm ngoái, Mỹ đã điều thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay cùng nhiều tàu đổ bộ, tiêm kích, hệ thống phòng không và hàng trăm binh sĩ tới khu vực Trung Đông, nhằm răn đe và ngăn các lực lượng thân Hamas tại khu vực tham gia vào cuộc xung đột.

Lực lượng Mỹ sau đó được triển khai để bảo vệ tàu hàng ở Biển Đỏ khỏi các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Houthi. Nhóm vũ trang tuyên bố sẽ tiếp tục tập kích để thể hiện đoàn kết với người Palestine tại Dải Gaza, nơi quân đội Israel đang tiến hành chiến dịch chống Hamas, đồng minh của Houthi trong "trục kháng chiến" chống Tel Aviv ở Trung Đông.

Mỹ, Anh từ ngày 11/1 tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự của nhóm ở Yemen, nhằm ngăn lực lượng này tiếp tục nhắm mục tiêu vào Biển Đỏ. Tuy nhiên, nhóm vũ trang những ngày qua vẫn tiếp tục phóng tên lửa ra vùng biển, gần nhất là hôm 25/1, khiến một tàu chở hàng quân sự Mỹ phải quay đầu.

Vị trí Biển Đỏ. Đồ họa: AFP

Phạm Giang (Theo Business Insider, Politico)