Mỹ có thể đã đề nghị Israel ngừng tấn công cơ sở dầu Iran

Các quan chức Israel tiết lộ Washington đã liên hệ qua kênh chính trị và quân sự, đề nghị Tel Aviv ngừng tập kích hạ tầng năng lượng của Tehran.

Axios ngày 10/3 dẫn lời ba nguồn thạo tin tiết lộ rằng Mỹ đã gửi đề nghị "ngừng tập kích hạ tầng năng lượng Iran" đến tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir thông qua kênh chính trị cấp cao. Đây có thể là lần đầu Mỹ đề nghị đồng minh kiềm chế kể từ khi hai nước mở chiến dịch tấn công Iran hôm 28/2.

Thông điệp được truyền đạt sau khi Israel đánh trúng loạt kho dự trữ dầu ở thủ đô Tehran tối 7/3. Đòn không kích gây ra đám cháy lớn tại các cơ sở lọc dầu, khói đen bốc lên tạo nên một lớp sương mù đen khắp thành phố khi trời sáng. Trong những đòn tấn công trước đó, Mỹ - Israel chủ yếu nhắm vào mục tiêu quân sự, an ninh và giới lãnh đạo Iran.

"Mỹ đề nghị chúng tôi báo trước cho họ nếu Israel mở thêm cuộc tập kích nào khác nhắm vào hạ tầng dầu mỏ Iran", một quan chức Israel nói.

Khói lửa bốc lên từ một kho chứa dầu ở Tehran sau đòn không kích của Israel ngày 7/3. Ảnh: AFP

Washington nêu ra 3 lý do khi yêu cầu Tel Aviv không nhắm mục tiêu các cơ sở dầu. Giới lãnh đạo Mỹ muốn hạn chế tổn hại đến người dân Iran, nhằm "duy trì làn sóng bất bình" với chính phủ nước này. Mỹ cũng lo ngại những đòn đánh như vậy sẽ khiến Iran tập kích hạ tầng năng lượng khắp Vùng Vịnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn muốn để ngỏ khả năng hợp tác với ngành dầu khí Iran sau khi chiến sự kết thúc, tương tự chính sách ông đang áp dụng với Venezuela.

Trong giai đoạn đầu xung đột, máy bay không người lái Iran đã tấn công các cơ sở năng lượng ở vùng Vịnh, nhưng chưa gây thiệt hại nghiêm trọng ở mức không thể khắc phục. Washington lo ngại rằng nếu Tel Aviv tiếp tục đánh vào ngành dầu mỏ của Tehran, quân đội Iran có thể mở rộng các đòn trả đũa và khiến giá dầu toàn cầu tăng mạnh.

Một nguồn tin cho biết ông Trump coi tấn công cơ sở dầu khí Iran là "lựa chọn ngày tận thế", chỉ dùng đến trong kịch bản Iran chủ động phá hoại nguồn cung dầu mỏ trên toàn khu vực.

Nhà Trắng và Văn phòng Thủ tướng Israel chưa bình luận về thông tin.

Tại cuộc họp báo ngày 10/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết tấn công các cơ sở dầu mỏ Iran "không trùng với mục tiêu" mà Washington đặt ra từ đầu. Tuy nhiên, ông bác bỏ nhận định rằng Israel muốn kéo Mỹ lún sâu hơn vào chiến sự. "Chúng tôi không bị kéo theo hướng nào. Mỹ đang là bên dẫn dắt", ông nói.

Giá dầu tăng mạnh khiến xung đột với Iran trở thành vấn đề nhạy cảm trong chính trường Mỹ. Khảo sát của Quinnipiac công bố ngày 10/3 cho thấy 53% người Mỹ phản đối hành động quân sự chống lại Iran, trong khi phần lớn người Israel ủng hộ chiến dịch.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS hồi đầu tuần, Tổng thống Trump cho rằng cuộc chiến đang tiến gần đến hồi kết, dù trước đó ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng nói chiến dịch có thể kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng.

Michael Singh, giám đốc điều hành Viện Chính sách Cận Đông tại Mỹ, nhận định mục tiêu của Washington và Tel Aviv nhìn chung tương đồng, nhưng không hoàn toàn giống nhau. "Israel muốn Iran bị suy yếu vĩnh viễn, trong khi Mỹ có thể ưu tiên kết thúc xung đột sớm hơn do còn nhiều lợi ích chiến lược ở các khu vực khác", ông nói.

Thanh Danh (Theo Axios, Reuters, Times of Israel)