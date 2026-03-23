Mỹ cảnh báo nguy cơ công dân bị nhắm mục tiêu khắp thế giới

Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân trên khắp thế giới tăng cường cảnh giác vì nguy cơ bị "những nhóm ủng hộ Iran nhắm mục tiêu".

"Chúng tôi khuyến nghị người Mỹ trên khắp thế giới, đặc biệt là khu vực Trung Đông, hãy tăng cường cảnh giác", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong cảnh báo an ninh ngày 22/3.

Cơ quan này nhấn mạnh tình trạng "đóng không phận định kỳ" có thể xảy ra ở nhiều nơi, làm xáo trộn kế hoạch đi lại. Nhiều cơ sở ngoại giao Mỹ, trong đó có những khu vực nằm ngoài Trung Đông, đã bị nhắm mục tiêu trong thời gian qua, cho thấy rủi ro an ninh đối với công dân, tài sản và lợi ích của Mỹ ở xa vùng chiến sự.

"Các nhóm ủng hộ Iran có thể nhắm mục tiêu vào những lợi ích của Mỹ ở nước ngoài, hoặc những địa điểm có liên hệ với nước Mỹ và/hoặc người Mỹ trên khắp thế giới", Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, kêu gọi công dân liên tục theo dõi hướng dẫn an ninh từ các đại sứ quán và lãnh sự quán gần nhất.

Đại sứ quán Mỹ tại Oslo, Na Uy, bị tấn công bằng bom tự chế vào rạng sáng 8/3. Ảnh: AP

Mỹ hiếm khi ban hành cảnh báo an ninh trên quy mô toàn cầu. Động thái này chỉ được tiến hành trong những thời điểm căng thẳng quốc tế lên rất cao hoặc tồn tại mối đe dọa rõ rệt nhằm vào công dân Mỹ.

Một số cảnh báo tương tự từng được đưa ra khi chiến tranh Iraq nổ ra năm 2003, sau cái chết của trùm khủng bố Osama bin Laden năm 2011, sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng năm 2014 và xung đột Israel - Hamas bùng phát năm 2023.

Cơ chế cảnh báo đi lại của Bộ Ngoại giao Mỹ thường được áp dụng cho từng quốc gia cụ thể và chia theo thang đo 4 cấp độ, trong đó cao nhất là Cấp 4 với khuyến cáo công dân không đến nước được nêu tên.

Từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2, Bộ Ngoại giao Mỹ đã xếp hầu hết các nước Trung Đông vào Cấp 3, gồm Arab Saudi, Qatar, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Jordan, Israel và Oman. Cyprus với vị trí sát vách Trung Đông cũng xếp cùng danh sách, với khuyến nghị công dân Mỹ cân nhắc về đi lại.

Cảnh báo đi lại đối với Syria, Iraq, Lebanon và Iran đã được nâng lên Cấp 4, trong khi tại Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở Cấp 2 với khuyến nghị "tăng cường thận trọng".

Cảnh báo đi lại của Mỹ tại các nước Trung Đông. Đồ họa: US News

Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả mức cảnh báo phản ánh đánh giá của các cơ quan an ninh về nguy cơ nghiêm trọng như khủng bố, bạo loạn và bắt cóc. Trong những nước thuộc Cấp 4, khả năng chính phủ Mỹ hỗ trợ công dân gặp nạn là rất hạn chế.

Cảnh báo toàn cầu được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư, cảnh báo rằng Mỹ sẽ tấn công và xóa sổ các nhà máy điện của Iran, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất, nếu Tehran không mở cửa eo biển Hormuz và ngừng đe dọa tàu thuyền đi qua đây trong vòng 48 giờ.

Iran tuyên bố sẽ phá hủy hạ tầng năng lượng khắp vùng Vịnh để trả đũa, đồng thời đe dọa mở rộng danh sách mục tiêu sang các lợi ích tài chính liên quan đến Mỹ.

Thanh Danh (Theo US News, Haaretz, Reuters)