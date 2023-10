Mỹ, Anh kêu gọi công dân rời Lebanon

Đại sứ quán Mỹ và Anh tại Beirut khuyến cáo công dân nước họ rời Lebanon, khi căng thẳng biên giới giữa Israel và Hezbollah gia tăng.

"Chúng tôi khuyến nghị công dân Mỹ thu xếp để rời khỏi Lebanon. Các chuyến bay thương mại hiện vẫn sẵn có", đại sứ quán Mỹ tại Lebanon hôm nay ra tuyên bố cho hay.

Đại sứ quán cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh ở Lebanon, đồng thời "khuyến nghị những công dân Mỹ chọn không rời đi nên chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp".

Đại sứ quán Anh cũng đưa ra cảnh báo tương tự. "Nếu bạn đang ở Lebanon, chúng tôi khuyến khích bạn rời đi ngay bây giờ khi vẫn còn chuyến bay thương mại. Công dân Anh nên thận trọng và tránh xa những khu vực có thể diễn ra biểu tình", đại sứ quán nêu.

Các đơn vị pháo binh Israel tại vị trí gần biên giới với Lebanon ngày 19/10. Ảnh: Reuters

Cả hai nước trước đó đã khuyến cáo người dân không nên đến Lebanon. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 17/10 nâng mức cảnh báo đi lại đối với Lebanon lên cấp 4, mức cao nhất hiện có. Mức cảnh báo này cho phép nhân viên sứ quán không thiết yếu và gia đình họ rời đi với lý do tình hình an ninh khó lường do chiến sự Israel - Hamas.

Nhóm Hezbollah ở Lebanon đã nã rocket, đấu pháo qua biên giới với Israel hàng ngày từ sau khi Hamas đột kích vào lãnh thổ Israel ngày 7/10 và giết chết 1.400 người. Theo quan chức y tế của Hamas, các cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Dải Gaza đã khiến gần 3.800 người chết, chủ yếu là dân thường.

Ngoài Mỹ và Anh, nhiều nước Arab và phương Tây đã khuyến cáo công dân tránh đến Lebanon hoặc rời khỏi quốc gia này. Arab Saudi hôm 18/10 kêu gọi công dân rời Lebanon "ngay lập tức".

Pháp, Đức, Canada và Australia đã cảnh báo công dân không nên đến Lebanon, Tây Ban Nha khuyến cáo không đến nếu không cần thiết.

Theo thống kê của AFP, căng thẳng xuyên biên giới đã giết chết ít nhất 21 người ở Lebanon, trong đó có hai dân thường và một nhà báo. Ít nhất ba người đã thiệt mạng ở phía Israel.

Hezbollah tuyên bố sẽ chuẩn bị đầy đủ để tham gia cùng nhóm Hamas trong chiến dịch nhằm vào Israel "khi tới thời điểm thích hợp". Israel cảnh báo Hezbollah "sẽ bị hủy diệt nếu phạm sai lầm".

Vị trí Israel và Lebanon. Đồ họa: AFP

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)