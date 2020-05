Mức tăng ngân sách quốc phòng Trung Quốc thấp nhất 10 năm

Chi tiêu quân sự của Trung Quốc trong năm nay tăng 6,6%, mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua, do ảnh hưởng của Covid-19 với nền kinh tế.

Quân đội Trung Quốc sẽ được phân bổ ngân sách 1.268 tỷ nhân dân tệ (khoảng 178,16 tỷ USD) trong năm 2020, tăng 6,6% so với năm ngoái, theo báo cáo tại lễ khai mạc kỳ họp quốc hội thường niên ở Bắc Kinh hôm nay.

Đây là mức tăng ngân sách quân sự thấp nhất của Trung Quốc trong một thập kỷ qua. Tỷ lệ tăng ngân sách quốc phòng của nước này đạt mức cao nhất 12,7% vào năm 2011, duy trì ở mức hai con số cho tới năm 2015, giảm xuống trong 4 năm tiếp theo nhưng luôn được giữ ở mức trên 7%. Năm ngoái, mức tăng ngân sách quốc phòng Trung Quốc là 7,5%, dù tăng trưởng GDP lúc đó chỉ đạt 6,1%.

Ngân sách và mức tăng chi tiêu quân sự của Trung Quốc giai đoạn 2011-2020. Đồ họa: Global Times.

Quyết định giảm mức tăng ngân sách quốc phòng năm nay được quốc hội Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh kinh tế suy giảm 6,8% trong quý I năm nay do ảnh hưởng của Covid-19. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết nước này sẽ ưu tiên ổn định việc làm và đảm bảo mức sống sau đại dịch, thay vì đặt mục tiêu GDP như những năm trước.

Trước khi kỳ họp quốc hội diễn ra, nhiều học giả, chuyên gia quân sự Trung Quốc đã hối thúc tăng mạnh ngân sách quốc phòng để đầu tư cho quân đội, gia tăng cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương. Giới chức quân đội Trung Quốc từng nhiều lần kêu gọi tăng cường ngân sách để rút ngắn khoảng cách với Mỹ, quốc gia có chi tiêu quốc phòng cao gấp 4 lần Bắc Kinh.

Bất chấp Covid-19 diễn biến phức tạp, Bắc Kinh và Washington gần đây liên tục tăng cường hoạt động quân sự trên các vùng biển gần Trung Quốc và quanh đảo Đài Loan.

Báo cáo nội bộ của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cảnh báo nước này đang đối mặt với làn sóng phản đối toàn cầu do Mỹ dẫn dắt ở mức cao nhất kể từ sự kiện Thiên An Môn năm 1989, cho rằng Bắc Kinh cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi hai cường quốc thế giới đối đầu vũ trang.

Tàu đổ bộ Trung Quốc diễn tập gần Hải Nam hồi năm 2018. Ảnh: 81.cn.

Trung Quốc thường xuyên khẳng định chi tiêu quân sự chỉ nhằm mục đích phòng thủ và chiếm tỷ lệ nhỏ trong GDP. Nước này chỉ công bố con số tổng quát, không giải thích về phương án và các lực lượng được đầu tư, khiến giới ngoại giao và chuyên gia cho rằng ngân sách được Bắc Kinh công bố kém xa chi tiêu thực tế.

Vũ Anh (Theo Reuters)