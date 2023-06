Mực nước hồ thủy điện tăng thêm 3-10 m

Mực nước các hồ thủy điện Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Bản Chát đã dâng thêm 3-10 m so với một tuần trước, nhưng vẫn chỉ quanh mực nước chết.

Chiều 15/6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết lúc 18h mực nước hồ thủy điện Lai Châu là 275,6 m, cao hơn ngày 8/6 khoảng 10 m; hồ Sơn La là 177,5 m cao hơn 2 m; hồ Tuyên Quang 94 m, cao hơn 3 m; hồ Bản Chát 435,2 m cao hơn gần 4 m.

Đại diện đơn vị quản lý hai thủy điện Lai Châu và Sơn La cho biết mực nước hiện tại đã đủ phát điện trở lại. Tuy nhiên, hai hồ sẽ tiếp tục tích nước để vận hành trong những ngày nắng nóng cao điểm sắp tới. Với thủy điện Lai Châu công suất 1.200 MW, nếu vận hành cả ba tổ máy sẽ duy trì được 47 tiếng thì về mực nước chết; thủy điện Sơn La công suất 2.400 MW vận hành được 24 tiếng.

Mực nước các hồ thủy điện tăng do các tổ máy dừng hoặc giảm công suất vận hành để tích nước và đặc biệt một tuần qua miền Bắc có mưa. Thống kê của cơ quan khí tượng, Tây Bắc mưa 70-170 mm, một số nơi trên 200 mm, như: Pha Đin (Điện Biên) gần 205 mm, Phiêng Lanh (Sơn La) hơn 230 mm.

Mực nước hồ Lai Châu chiều 15/6 tăng hơn 10 m so với cách đây một tuần. Ảnh: G.C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia), cho biết tuần tới miền Bắc còn mưa vào ban đêm, lượng mưa chỉ 20-40 mm, trời nắng nóng. Tổng lượng dòng chảy trên sông Đà đến hồ Hòa Bình thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ 90%; trên sông Thao tại Yên Bái thấp hơn cùng kỳ 51%; sông Lô tại Tuyên Quang thấp hơn 79%.

Dự báo xa hai tháng tới, do tác động của El Nino, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C. Nắng nóng xuất hiện nhiều ngày hơn tại miền Bắc và Trung. Lượng mưa tại miền Bắc vẫn có xu hướng thiếu hụt 5-20% so với trung bình nhiều năm.

Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết có hai yếu tố gây thiếu nước hồ thủy điện, dẫn tới thiếu điện. Thứ nhất, từ tháng 4, lượng mưa ở miền Bắc đã thiếu hụt khoảng 30-70% so với trung bình nhiều năm.

Thứ hai, năm nay nắng nóng ở miền Bắc xuất hiện sớm từ tháng 4 với nhiều kỷ lục nhiệt độ. Tại Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, nóng đến 41,4 độ C vào ngày 22/3, cao hơn kỷ lục cũ năm 1996 tới 3,3 độ. Tương Dương (Nghệ An) đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong lịch sử đo đạc tại Việt Nam là 44,2 độ C.

