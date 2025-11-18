Mưa lũ Khánh Hòa làm 10 người chết, 2 nạn nhân mất tích

Hơn hai ngày mưa lũ khiến 10 người chết, 2 người mất tích, 19 nạn nhân bị thương và hàng nghìn ngôi nhà ngập, hư hỏng, theo UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng tối 18/11, Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hoà Trần Hòa Nam cho biết mưa lũ khiến 10 người tử vong, 2 người mất tích, 19 người bị thương. Riêng vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C, xã Nam Khánh Vĩnh), hàng tấn đất đá tràn xuống đè trúng ôtô khách, làm 6 người chết và 19 người bị thương.

Một điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê, xã Nam Khánh Vĩnh. Ảnh: Bùi Toàn

Mưa lũ còn gây ngập sâu nhiều khu vực, gần 9.000 nhà ở 14 xã, phường bị ngập; khoảng 7.000 ha hoa màu thiệt hại; hơn 11.600 gia súc, gia cầm chết. Quốc lộ 1 đoạn qua KCN Du Long bị ngập; đập Hồ Nước Ngọt hư hỏng, ước thiệt hại 120 tỷ đồng. Các tuyến đường khác bị sạt lở với tổng thiệt hại khoảng 286 tỷ đồng. Nhiều vùng vẫn ngập nên chưa thể thống kê đầy đủ.

Phó thủ tướng yêu cầu Khánh Hòa khẩn trương di dời, hỗ trợ dân; xử lý sạt lở, đảm bảo giao thông; rà soát an toàn hồ chứa. Riêng đèo Khánh Lê, tỉnh phải thông tuyến nhanh nhưng ưu tiên an toàn lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời trực canh các điểm có nguy cơ trượt lở, tránh tai nạn.

Nhiều khu vực phía Tây Nha Trang chìm trong nước. Ảnh: Thảo Bùi

Về lâu dài, Chính phủ sẽ làm việc với Khánh Hòa để nghiên cứu đầu tư cao tốc Nha Trang – Đà Lạt; giao Bộ Xây dựng cùng hai tỉnh rà soát quy hoạch, tính toán vốn để sớm khởi động dự án.

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng trao 50 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp cho Khánh Hòa khắc phục hậu quả mưa lũ. Trước đó, ông kiểm tra hiện trường sạt lở đèo Khánh Lê và thăm các nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Bùi Toàn