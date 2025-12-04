Mưa lớn gây sạt lở nhiều đèo ở Lâm Đồng

Mưa lớn kéo dài khiến đèo Mimosa, Gia Bắc, D'ran bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường; quốc lộ 20 và 28 tê liệt, nhiều ôtô mắc kẹt.

Mưa lớn từ tối 3/12 khiến taluy dương đèo Mimosa trên quốc lộ 20 bất ngờ sạt lở, đất đá và cây cối tràn xuống chiếm một phần mặt đường. Điểm sạt đúng vị trí đơn vị thi công vừa mở đường tạm sau vụ sạt lở ngày 20/11, buộc lực lượng chức năng chốt chặn hai đầu đèo để đảm bảo an toàn.

Đất đá tràn xuống mặt đường đèo Mimosa. Ảnh: Khánh Hương

Ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết mưa lớn kéo dài cũng làm nhiều điểm trên địa bàn phường xảy ra sạt trượt, cây đổ, nhưng không gây thương vong.

Riêng đèo Mimosa đơn vị thi công đang thu dọn đất đá sạt lở, lực lượng CSGT tổ chức điều tiết phương tiện qua đèo. Đèo Mimosa dài 11 km (thuộc quốc lộ 20) là cung đường chính phía nam ra vào Đà Lạt.

Sạt lở ở đèo D'ran. Ảnh: Trần Tuấn

Trên quốc lộ 20, đèo D'ran cũng xảy ra sạt lở khi đất đá từ taluy dương đoạn gần cầu Xéo tràn xuống, phủ kín mặt đường. Điểm sạt cách khu vực quả đồi từng bị nứt toác, đổ sập khoảng 3-4 km. Người dân trước đó đã mở đường tạm vòng qua vị trí sạt cũ để đi lại, nhưng điểm sạt lở mới tiếp tục chia cắt tuyến.

Mưa lớn cũng khiến nhiều khu vực tại xã Hiệp Thạnh ngập sâu. Chính quyền đã di dời 16 hộ dân ở vùng trũng trong đêm, nhiều hộ khác chủ động sơ tán lên khu vực cao. Đến sáng nay, nước vẫn chưa rút hoàn toàn.

Vị trí các khu vực sạt lở ở Lâm Đồng do mưa lớn. Đồ họa: Tâm Thảo

Tại khu vực hạ du, nước thượng nguồn Đà Lạt đổ về khiến quốc lộ 20 qua xã Hiệp Thạnh ngập 0,3 đến gần một mét. Nhiều nhà dân bị nước tràn vào, đồ đạc hư hỏng; chính quyền phải phát cảnh báo liên tục và di dời người già, neo đơn khỏi vùng ngập trong đêm.

Cũng trong thời điểm này, đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 qua xã Sơn Điền tiếp tục sạt lở nặng. Ít nhất 5 điểm sạt trượt được ghi nhận, trong đó một điểm quy mô lớn vùi lấp toàn bộ mặt đường, khiến giao thông tê liệt hai chiều.

Đất đá ập xuống trên đèo Gia Bắc qua xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng, tối 3/12. Ảnh: Sơn Điền

Khoảng 20 ôtô bị mắc kẹt giữa đèo trong đêm, lực lượng chức năng phải lập chốt điều tiết và yêu cầu xe quay đầu. Sáng 4/12, địa phương đang san gạt, thu dọn hiện trường để sớm thông tuyến.

Đèo Gia Bắc kết nối Bình Thuận cũ với Lâm Đồng cũ, từng nhiều lần sạt lở trong tháng 11, buộc tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và bố trí kinh phí khắc phục.

Trưa 4/12, đèo Prenn bị sạt lở nghiêm trọng khiến tuyến đường bị chia cắt. Khoảng 11h45, khối đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ xuống, phủ kín toàn bộ mặt đường; thời điểm này không có phương tiện qua lại.

Điểm sạt nằm ngay khu vực các đơn vị đang xử lý lún nứt sau đợt mưa lớn tháng 11. Lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt chốt chặn và chuyển hướng xe qua đèo Sacom (khu du lịch hồ Tuyền Lâm).

Đèo Prenn bị sạt lở trưa 4/12. Ảnh: Khánh Hương

Hiện, các đèo Khánh Lê, D'ran, Mimosa và Prenn kết nối trung tâm Đà Lạt đều bị sạt lở, ôtô không thể di chuyển. Phương tiện chỉ có thể đi qua đèo Sacom và Tà Nung (đường ĐT725).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Lâm Đồng, lượng mưa tại nhiều khu vực đạt mức cao, như Thuận Hòa 120,3 mm; Dân Hiệp 107,6 mm; Phan Tiến 71,4 mm; Lạc Xuân 66 mm; Suối Vàng 58,6 mm; phường Lâm Viên 58,4 mm; xã D’Ran 58 mm.

Việt Quốc - Khánh Hương - Trường Hà