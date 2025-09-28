Moskva cảnh báo đáp trả nếu máy bay Nga bị bắn hạ

Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Moskva sẽ "đáp trả quyết đoán" mọi hành động gây hấn, cảnh báo phương Tây không nên tìm cách bắn hạ mục tiêu trong không phận Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27/9 phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, cho biết Moskva "bị cáo buộc gần như đang lên kế hoạch tấn công liên minh Bắc Đại Tây Dương và các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU)". Tuy nhiên, ông khẳng định nước này "chưa bao giờ và không hề có ý định nào như vậy".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 27/9. Ảnh: Reuters

"Mọi hành động gây hấn chống lại đất nước chúng tôi sẽ bị đáp trả một cách quyết đoán", người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Một số quốc gia châu Âu cáo buộc chiến đấu cơ và máy bay không người lái (UAV) Nga đã vi phạm không phận của họ trong những tuần gần đây. NATO coi đây là phép thử với liên minh trong bối cảnh Moskva vẫn tiếp tục thúc đẩy chiến dịch ở Ukraine.

NATO đang cân nhắc việc bắn hạ máy bay Nga nếu chúng xâm nhập không phận, động thái tiềm ẩn nguy cơ làm gia tăng đáng kể căng thẳng với Moskva.

Trả lời các phóng viên sau phát biểu tại LHQ, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng nếu bất kỳ quốc gia nào bắn hạ những mục tiêu vẫn còn trong không phận Nga, "họ sẽ phải vô cùng hối hận".

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tuần lên tiếng ủng hộ việc bắn hạ máy bay Nga. Ông từng không ít lần khoe về mối quan hệ nồng ấm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và đã mời lãnh đạo Nga đến Alaska gặp thượng đỉnh vào tháng trước. Nhưng sau đó, Tổng thống Mỹ đã bày tỏ thất vọng với Nga và nói rằng Ukraine nên giành lại toàn bộ lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát.

Ngoại trưởng Lavrov nói rằng chỉ những người "mù quáng về chính trị" mới mong Ukraine có thể giành lại lãnh thổ như trước khi chiến sự nổ ra, dường như nhằm phản ứng với đề xuất từ Tổng thống Mỹ.

Dù vậy, ông vẫn dành lời khen ngợi cho Tổng thống Trump. "Chúng tôi nhận thấy cách tiếp cận của chính quyền Mỹ hiện tại không chỉ thể hiện mong muốn đóng góp vào các giải pháp thực tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, mà còn phát triển hợp tác thực dụng, không áp đặt lập trường hệ tư tưởng", Ngoại trưởng Lavrov nói.

Đến nay, Mỹ vẫn chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới với Nga, điều mà Tổng thống Trump đe dọa từ lâu.

Ông Lavrov cũng nói rõ Moskva vẫn hy vọng có thể "đối thoại thẳng thắn" với Washington, bất chấp việc Tổng thống Trump gần đây thay đổi lập trường về cuộc xung đột. Ông cho biết Mỹ và Nga sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ ba trong những tháng tới nhằm cải thiện hoạt động của đại sứ quán mỗi nước, vốn bị cắt giảm nghiêm trọng do hành động trục xuất ngoại giao trả đũa nhau và các hạn chế khác kéo dài suốt một thập kỷ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày lần đầu tiên thông báo về việc Israel đã gửi một hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất cho nước này.

"Tổ hợp Patriot của Israel đang được triển khai ở Ukraine. Nó đã hoạt động một tháng qua. Chúng tôi sẽ nhận thêm hai hệ thống Patriot nữa vào mùa thu", Tổng thống Zelensky nói với các phóng viên khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc, nơi ông đã gặp Tổng thống Trump.

Ukraine đang khẩn trương tăng cường phòng không để đẩy lùi các đợt tập kích bằng UAV và tên lửa của Nga, đặc biệt là trước mùa đông, khi cơ sở hạ tầng sưởi ấm trở thành mục tiêu thường xuyên mà Moskva nhắm đến.

Dù vậy, Israel vẫn không chia sẻ với Ukraine hệ thống phòng thủ hiện đại Vòm Sắt được xây dựng với hỗ trợ từ Mỹ, vốn đã chứng tỏ vai trò quan trọng trong việc đánh chặn tên lửa, rocket trong các cuộc xung đột đang diễn ra của nước này.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters)