Mỗi hộ dân sửa, xây nhà sau thiên tai được hỗ trợ thêm 5-10 triệu đồng

Thủ tướng đề nghị hỗ trợ thêm 5 triệu đồng với mỗi hộ phải sửa nhà, 10 triệu đồng với hộ phải xây mới do thiên tai, giúp người dân sớm ổn định sản xuất và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Chủ trì hội nghị với các tỉnh, thành miền Trung về triển khai "chiến dịch Quang Trung" sáng 7/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết toàn bộ 34.700 hộ dân có nhà phải sửa chữa đã cơ bản ổn định sinh hoạt, hạ tầng điện và viễn thông được khôi phục đầy đủ.

Nhắc lại mục tiêu đến 15/1 không còn người dân nào không có nhà ở, Thủ tướng đề nghị các địa phương huy động tối đa lực lượng, nhất là công an, quân đội và các đoàn thể chính trị, với tinh thần "thần tốc, thần tốc hơn nữa" để hoàn thành chiến dịch đúng tiến độ, vì cuộc sống và hạnh phúc của người dân.

Cùng với việc xây mới, sửa chữa nhà ở, Thủ tướng giao các tỉnh thành sớm khôi phục hạ tầng điện, nước, viễn thông và giao thông; đồng thời kêu gọi thêm nguồn lực xã hội để người dân ổn định đời sống, theo dõi Đại hội Đảng 14 và đón Tết Nguyên đán trong không khí phấn khởi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu sáng 7/1. Ảnh: Nhật Bắc

Theo đề nghị của Thủ tướng, mỗi hộ có nhà phải sửa được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng; mỗi hộ có nhà bị sập, cuốn trôi phải xây mới được hỗ trợ thêm 10 triệu đồng. Khoản hỗ trợ này áp dụng cho 34.750 hộ phải sửa nhà và gần 5.000 hộ phải xây mới trên toàn quốc từ đầu năm đến nay, nhằm giúp người dân khôi phục sản xuất, mua sắm vật dụng và thiết bị thiết yếu.

Cuối năm 2025, bão lũ lớn nhất trong nhiều thập kỷ tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã làm 1.597 nhà dân bị sập, cuốn trôi phải xây lại; 34.759 nhà bị hư hỏng cần sửa chữa. Cuối tháng 9/2025, Thủ tướng phát động "chiến dịch Quang Trung" để hỗ trợ người dân xây mới, sửa chữa nhà ở.

Thực hiện chỉ đạo này, Bộ Quốc phòng đã huy động 249.500 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng 8.900 lượt phương tiện; Bộ Công an huy động 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành sửa chữa 34.759 nhà bị hư hỏng và xây mới 1.046 nhà cho người dân.

Vũ Tuân