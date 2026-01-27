Mở rộng hơn 11 km đường quanh Hồ Tây lên 21-24 m

Hơn 11 km đường ven Hồ Tây được nghiên cứu mở rộng mặt cắt ngang 21-24 m, kết hợp chỉnh trang cảnh quan và bổ sung không gian công cộng ven hồ.

Ngày 27/1, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết thống nhất sơ bộ chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

Phạm vi dự án bao gồm toàn bộ diện tích Hồ Tây, giới hạn bởi các tuyến đường Thanh Niên, Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Lạc Long Quân, Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Sen Tây Hồ, Quảng Bá, Quảng Khánh, Quảng An, Từ Hoa, Vũ Miên, Yên Hoa và Thanh Niên.

Mục tiêu dự án là xây dựng khu vực Hồ Tây thành trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo bền vững của Thủ đô; khai thác các giá trị cảnh quan, lịch sử, văn hóa, sinh thái gắn với khu phố cổ, phố cũ và không gian sông Hồng, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống của người dân và hình ảnh Thủ đô.

Quy mô nghiên cứu dự án khoảng 575 ha, trong đó diện tích mặt nước Hồ Tây hơn 520 ha được giữ nguyên, diện tích đất khoảng 49,7 ha, gồm cả các hồ nhỏ khác.

Tổng chiều dài các tuyến điều chỉnh quanh hồ hơn 11 km. Các đoạn Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Quảng An, Quảng Bá được đề xuất mở rộng lên 21-24 m với mặt cắt như trên. Những đoạn đi qua khu vực vườn hoa hiện trạng sẽ mở rộng bảo đảm mỗi bên lòng đường 7 m và vỉa hè phía hồ 5 m nhằm giữ tối đa diện tích cây xanh, hạn chế ảnh hưởng cảnh quan.

Đoạn Thanh Niên, Quảng Khánh giữ nguyên mặt cắt hiện trạng, cải tạo vỉa hè, vườn hoa, công viên. Tương tự, các đoạn Từ Hoa, Yên Hoa, Lạc Long Quân giữ nguyên mặt cắt giao thông, cải tạo vỉa hè.

Đường Nguyễn Đình Thi sẽ được nghiên cứu mở rộng. Ảnh: Võ Hải

Dự án định hướng hình thành các không gian quảng trường và sàn ngắm cảnh ven hồ, gồm 27 vị trí sàn ngắm cảnh, 2 quảng trường nổi là quảng trường Văn Cao và quảng trường bến Kim Ngưu, xây dựng cầu cảnh quan Nhật Chiêu, Sâm Cầm với chiều rộng trung bình khoảng 10 m; 6 bến thuyền gồm 3 bến chính và 3 bến phụ.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1, từ quý I/2026 đến quý II/2027, hoàn thành các đoạn Quảng Bá, Quảng Khánh, Quảng An, Từ Hoa, Yên Hoa và Thanh Niên. Giai đoạn 2, từ quý III/2027 đến quý I/2030, thực hiện các hạng mục còn lại và quyết toán dự án.

Dự án dự kiến thực hiện theo hợp đồng BT Xây dựng - Chuyển giao. Phương thức thanh toán cho nhà đầu tư bằng ngân sách hoặc quỹ đất sẽ được xác định ở bước quyết định chủ trương đầu tư.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, dự án có tác động lâu dài đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội. Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông và cảnh quan khu vực Hồ Tây giúp cải thiện điều kiện đi lại, giảm áp lực giao thông cục bộ, nâng cao môi trường sống và không gian công cộng. Các không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi ven hồ được tổ chức hợp lý góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo môi trường sống văn minh, hiện đại, hài hòa với cảnh quan tự nhiên.

Trong quá trình triển khai, dự án có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân như tổ chức giao thông, môi trường, tiếng ồn và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thành phố yêu cầu nhà đầu tư đề xuất giải pháp tổ chức thi công phù hợp, hạn chế tối đa tác động tiêu cực, bảo đảm an sinh xã hội và quyền lợi chính đáng của người dân.

Hồ Tây là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất phía tây bắc trung tâm Hà Nội, rộng hơn 526 ha, chu vi khoảng 15 km, hình thành từ một đoạn sông Hồng cũ. Hệ sinh thái hồ đa dạng với 72 loài thực vật nổi, 47 loài tảo đáy, 37 loài động vật nổi, 29 loài động vật đáy, 12 loài giáp xác và 46 loài cá.

Võ Hải