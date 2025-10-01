Mở rộng cao tốc Yên Bái - Lào Cai lên 4 làn xe

Tuyến cao tốc Yên Bái - Lào Cai dài 121 km sẽ được mở rộng từ 2 lên 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h, dự kiến hoàn thành năm 2026.

Sáng 1/10, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức lễ khởi công mở rộng cao tốc. Tổng đầu tư dự án hơn 7.600 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư công 3.000 tỷ đồng và vốn VEC huy động hơn 4.600 tỷ đồng.

Lãnh đạo địa phương và nhà thầu, đơn vị thi công, cùng bấm nút khởi công, sáng 1/10. Ảnh: Việt An

Theo VEC, sau khi hoàn thành, cao tốc có bề rộng nền đường 24 m, dải phân cách giữa đồng bộ với các đoạn đã được mở rộng trong giai đoạn 1; kéo dài cống chui dân sinh để phù hợp với quy mô.

Trên tuyến có 47 cầu, chủ đầu tư sẽ xây thêm ống hầm mới ba làn xe chạy bên trái tuyến dài 530 m, hướng Lào Cai - Nội Bài; nút giao kiểu chữ T, gồm có một nhánh chính và 4 nhánh rẽ, kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Công trình dự kiến hoàn thành năm 2026.

Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch tỉnh Lào Cai, đánh giá từ khi đưa vào hoạt động năm 2014, cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tạo động lực phát triển cho tỉnh. Trước đây việc di chuyển rất khó khăn, khi có cao tốc đã rút ngắn hành trình Nội Bài - Lào Cai xuống còn 3,5 giờ, giúp xuất khẩu nông sản qua cửa khẩu Lào Cai thuận lợi, du lịch tăng mạnh hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, với lưu lượng giao thông tăng 10% mỗi năm thì tuyến cao tốc hai làn không còn đáp ứng được nhu cầu, trở thành điểm nghẽn và thường xuyên xảy ra tai nạn. "Việc mở rộng vì thế là cấp bách, cần thiết", ông Tuấn nói.

Đoạn Yên Bái - Lào Cai chỉ có hai làn xe. Ảnh: Việt An

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài 245 km, có điểm đầu tại nút giao quốc lộ 18 với quốc lộ 2 tại xã Nội Bài, TP Hà Nội và điểm cuối tại xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Theo thiết kế giai đoạn 1, đoạn Nội Bài - Yên Bái có 4 làn xe, đoạn Yên Bái - Lào Cai 2 làn xe.

Sau khi đưa vào khai thác, dự án mở rộng sẽ đồng bộ quy mô với đoạn Nội Bài - Yên Bái, nâng cao năng lực thông hành, đảm bảo an toàn giao thông, từng bước đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu vận tải trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Việt An