Từ hôm nay, miền Bắc nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, dự báo kéo dài khoảng 5 ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, 13h hôm nay Hà Nội và 6 tỉnh miền Bắc nóng 35 độ C. Tại Hà Nội, trừ trạm khí tượng Hà Đông, bốn trạm Ba Vì, Sơn Tây, Hoài Đức, Láng đều ghi nhận nắng nóng. Nguyên nhân là vùng thấp nóng phía tây phát triển trở lại, chấm dứt chuỗi ngày mưa nhiều, nhiệt độ cao nhất dưới 34 độ C duy trì hơn một tuần qua.

Dự báo từ ngày mai, nắng nóng mở rộng ra toàn miền Bắc và kéo dài đến ngày 21/6, nhiệt độ cao nhất lên 35-37, có nơi trên 37 độ C. Chiều tối, một số nơi mưa giông, có thể kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh.

Người Hà Nội tham gia giao thông trong nắng nóng, tháng 6/2023. Ảnh: Ngọc Thành

Trang Accuweather của Mỹ dự báo từ hôm nay đến thứ hai tuần tới, Hà Nội 27-37 độ, sau đó nhiệt độ cao nhất giảm còn 33-35 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) ngày mai 19-16 độ C.

Miền Trung từ ngày 10/6 tới nay liên tục nắng nóng 35-37 độ C. Từ ngày mai, khi vùng thấp nóng phía tây phát triển mạnh sẽ đẩy mức nhiệt lên cao hơn, 36-38 độ, vùng núi phía tây trên 39 độ C. Thời gian nắng nóng từ 11h đến 18h.

Nam Bộ và Tây Nguyên chịu tác động của gió mùa tây nam cường độ ổn định nên những ngày tới trời mưa rào, giông về chiều tối. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên 31, Nam Bộ 34 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí thấp có thể dẫn tới nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng và nguy cơ cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi cơ thể tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Từ tháng 4 đến nửa đầu tháng 6, cả nước đã xảy ra 7 đợt nắng nóng diện rộng. Trong đó, đợt 17-24/4, 4-7/5 và 1-4/6 đã xuất hiện nhiều kỷ lục nhiệt độ. Nhu cầu sử dụng điện tăng cao cùng với sự cạn kiệt của hồ thủy điện, một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố khiến miền Bắc thiếu điện, nhiều nơi cắt điện luân phiên.

Gia Chính