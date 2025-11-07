Microsoft lập nhóm Siêu trí tuệ MAI

Nhóm Siêu trí tuệ MAI, vừa được Microsoft thành lập, tập trung phát triển bạn đồng hành hỗ trợ con người, tham gia chẩn đoán bệnh và sản xuất năng lượng sạch.

Mustafa Suleyman, Giám đốc Microsoft AI (gồm Bing và Copilot), thông báo sẽ lãnh đạo nhóm Siêu trí tuệ MAI trên blog ngày 6/11 với mục tiêu trở thành "nơi tốt nhất thế giới để nghiên cứu và xây dựng AI".

"Tôi coi đây là siêu trí tuệ nhân văn, không phải mục tiêu công nghệ vô định hướng", Suleyman viết. "Chúng tôi làm điều này để giải quyết những vấn đề thực tế, cụ thể và thực hiện một cách chắc chắn, có thể kiểm soát được. Chúng tôi không xây dựng một siêu trí tuệ mơ hồ, trừu tượng mà phát triển công nghệ thiết thực, được thiết kế rõ ràng để phục vụ nhân loại".

Mustafa Suleyman phát biểu trong chương trình Squawk Box của CNBC năm 2024. Ảnh: CNBC

Nhóm nghiên cứu mới của Microsoft AI tập trung phát triển bạn đồng hành hữu ích cho con người, hỗ trợ lĩnh vực y tế và sản xuất năng lượng tái tạo. Trong bối cảnh các nhà đầu tư và nhà phân tích ngày càng lo ngại về việc chi tiêu quá mức cho AI mà chưa có lộ trình lợi nhuận rõ ràng, Suleyman nói nhóm "không xây siêu trí tuệ bằng mọi giá, không có giới hạn".

Suleyman là nhà đồng sáng lập phòng thí nghiệm AI DeepMind, được Google mua lại năm 2014. Ông rời Google năm 2022, trở thành nhà đồng sáng lập và lãnh đạo startup Inflection. Microsoft tuyển dụng Suleyman và một số nhân viên khác của startup này năm ngoái.

Microsoft không phải hãng công nghệ lớn duy nhất muốn phát triển siêu trí tuệ - hệ thống thông minh tương đương hoặc vượt trội hơn con người. Thông báo thành lập MAI được đưa ra bốn tháng sau khi phòng thí nghiệm Siêu trí tuệ Meta (MSL) ra mắt, do Alexandr Wang, nhà sáng lập Scale AI, đứng đầu.

"Khi tốc độ phát triển AI tăng, việc tạo siêu trí tuệ dần trở nên khả thi hơn", Mark Zuckerberg, CEO Meta, cho biết khi công bố phòng thí nghiệm. "Tôi tin đây là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của nhân loại, đồng thời cam kết sẽ làm mọi thứ cần thiết để Meta dẫn đầu".

Sau khi thành lập, MLS nhanh chóng trở thành một trong những bộ phận nhận các khoản đầu tư quan trọng và tốn kém nhất của Meta. Công ty chi hàng trăm triệu USD để tuyển dụng kỹ sư và nhà nghiên cứu từ OpenAI, DeepMind, Apple hay Google và các startup AI. Tuy nhiên, tháng trước, Meta cũng sa thải 600 nhân viên trong bộ phận mới này, một động thái được đánh giá bất thường.

Thu Thảo (Theo Business Insider, CNBC)