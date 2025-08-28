Metro Bến Thành - Suối Tiên miễn vé ngày lễ Quốc khánh

TP HCMTuyến tàu điện miễn vé cho khách đi ngày 2/9 khi dùng căn cước công dân hoặc mã QR trên ứng dụng quét tại các cổng soát ở nhà ga.

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1), hành khách có hai cách để được miễn vé, gồm: dùng thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chíp quét tại các cổng soát vé; hoặc sử dụng mã QR trên app HCMC Metro HURC.

Để lấy mã, khách tải ứng dụng này rồi chọn chức năng "QR độc lập", sau đó tạo vé điện tử và quét trực tiếp tại cổng soát trong các nhà ga. Trường hợp khách vẫn mua vé đi tàu, hệ thống tính phí như bình thường và không hoàn trả lại tiền vé.

Người dân chờ đi metro ở ga Bến Thành, hồi tháng 1/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

HURC1 cho biết khách đi Metro Bến Thành - Suối Tiên hiện có nhiều cách mua vé và thanh toán, như: mua tại máy bán vé tự động (TVM) và thanh toán tiền mặt, sau đó nhận thẻ để quét qua cổng.

Khách cũng có thể thanh toán trực tiếp tại cổng soát vé bằng thẻ thanh toán Mastercard, Visa, Napas; dùng thiết bị di động có liên kết thẻ ngân hàng để thanh toán trực tiếp tại cổng soát. Ngoài ra còn các hình thức khác như dùng thẻ căn cước, mua vé tại quầy, Kiosk bán vé tự động, ví điện tử, app HCMC Metro HURC.

Để thuận tiện cho khách, Công ty HURC1 cho biết từ ngày 29/8 đưa vào vận hành 44 Kiosk bán vé giấy tự động tại tất cả các nhà ga trên tuyến metro. Đồng thời, khách cũng có thể mua vé lượt, vé ngày (1 ngày, 3 ngày), vé tháng... trên ứng dụng MoMo để đi tàu.

Cùng với miễn vé cho khách, trong dịp lễ metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ kéo dài thời gian hoạt động, 5h đến 23h và tăng số chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại. Trong đó, ngày 1 và 2/9 metro sẽ chạy 264 chuyến mỗi ngày, tăng hơn 30 chuyến so với bình thường.

Là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở TP HCM, metro Bến Thành - Suối Tiên dài gần 20 km, kết nối trung tâm thành phố về cửa ngõ phía đông. Sau khi đưa vào khai thác cuối năm 2024, lượng khách đi metro rất lớn.

Ngoài metro, đại diện Công ty cổ phần xe khách Phương Trang cũng cho biết đơn vị sẽ miễn vé toàn bộ các tuyến xe buýt đang đảm nhận khai thác ở TP HCM trong hai ngày 1 và 2/9. Đây là doanh nghiệp đảm nhận 75 tuyến buýt ở thành phố, chiếm gần 50% tổng số tuyến trên địa bàn.

Giang Anh