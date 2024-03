Mẹo tăng sức đề kháng cho người cao tuổi khi giao mùa

Thời tiết giao mùa làm tăng nguy cơ mắc các bệnh cho người cao tuổi. Nạp đủ dinh dưỡng, vận động hợp lý và bổ sung sữa non sẽ giúp hệ miễn dịch mạnh mẽ hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Thị Tường Oanh, nguyên trưởng khoa bệnh phổi tắc nghẽn bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ủy viên Ban chấp hành Hội hô hấp TP HCM cho biết, khi nhiệt độ thay đổi, tỷ lệ chất gây dị ứng thường tăng lên, một số loại virus, vi khuẩn phát triển và lây lan mạnh trong không khí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp, truyền nhiễm.

Những thay đổi về áp suất khí quyển, nhiệt độ và gió có thể gây kích ứng đường thở và đường mũi, làm giảm chất nhầy bao phủ các khu vực trong hệ hô hấp, khiến đường thở dễ bị vi khuẩn xâm nhập hơn, hệ thống miễn dịch dễ bị tổn hại.

Thời tiết chuyển mùa là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp, truyền nhiễm. Ảnh: Freepik

Bác sĩ Tường Oanh nhấn mạnh, các tác nhân gây dị ứng, vi khuẩn, virus... theo mùa thường không có biện pháp điều trị dứt điểm. Để phòng bệnh hiệu quả, cần áp dụng các biện pháp giúp tăng cường sức mạnh cho hệ miễn dịch, sức đề kháng là rất quan trọng, cấp thiết và nên duy trì thường xuyên để sức khỏe người lớn tuổi không gặp nguy hiểm dù ở điều kiện thời tiết nào.

Lối sống lành mạnh, dinh dưỡng an toàn là những biện pháp quan trọng giúp bảo vệ cơ thể lúc giao mùa. Ảnh: Värna Colostrum

Một trong những biện pháp quan trọng nhất là bổ sung dinh dưỡng thông qua chế độ ăn uống hằng ngày. Nên ăn đủ 4 nhóm chất, đa dạng thực phẩm và cách chế biến. Đối với người gặp vấn đề về nhai nuốt, tiêu hóa thì cần chế biến thức ăn dưới dạng mềm, lỏng, có thể chia nhỏ thành nhiều bữa ăn trong ngày để đảm bảo cơ thể nhận đủ chất.

Dinh dưỡng có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường sức đề kháng và củng cố hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi những tác động tiêu cực của môi trường bên ngoài. Do đó, ngoài thực phẩm, có thể bổ sung cho người cao tuổi uống sữa và đặc biệt là sữa có bổ sung sữa non. Sữa non giúp cung cấp rất nhiều dưỡng chất quan trọng như protein, vitamin D, sắt, kẽm, hỗ trợ tăng cường chức năng của hệ miễn dịch rất hiệu quả. Nghiên cứu mới còn chỉ ra rằng chiết xuất Immunel và kháng thể IgG có trong sữa non giúp tăng đề kháng nhanh, có khả năng tối ưu hóa hoạt động của hệ miễn dịch chỉ sau 30 phút đến 2 giờ sau khi sử dụng.

Värna Colostrum - Giải pháp bảo vệ và tăng cường sức đề kháng của người cao tuổi. Ảnh: Värna Colostrum

Trong số các thực phẩm bổ sung, sữa Värna Colostrum từ Nutifood Thụy Điển có chứa sữa non và thành phần Immunel theo công thức từ Sterling Mỹ, hỗ trợ bảo vệ và tăng cường sức đề kháng của người cao tuổi. Sử dụng 1-2 ly Varna Colostrum mỗi ngày sẽ cung thêm dưỡng chất cần thiết, giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh khi thời tiết giao mùa, duy trì cuộc sống khỏe mạnh và chất lượng.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, cần khuyến khích người lớn tuổi tránh ngồi, nằm nhiều, cố gắng vận động như đi bộ chậm, tập dưỡng sinh hoặc các môn thể thao phù hợp 30 phút mỗi ngày.

