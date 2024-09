Mẹo tách hạt lựu bằng thìa

Với một chiếc thìa, sau vài phút bạn có thể thu được toàn bộ số hạt trong quả lựu.

Lựu là loại cây quả mọng có giá trị dinh dưỡng cao, nhiều tác dụng như chống lão hóa, chống viêm và phòng ung thư. Nhiều người lại ngại ăn loại quả này vì khó bóc tách hạt, tốn nhiều thời gian. Chưa kể nếu không làm đúng cách, rất có thể hạt lựu bị vỡ và mất đi lượng nước lớn.

Hãy thử áp dụng cách tách hạt lựu vừa nhanh, vừa đảm bảo giữ được nguyên hạt bằng thìa dưới đây.

Bước đầu là dùng dao cắt một hình vuông trên chóp của quả lựu.

Dùng mũi dao khía ngoài vỏ quả lựu theo các lớp màng trắng. Dùng tay tách nhẹ lớp vỏ bên ngoài, sau đó úp quả lựu xuống một chiếc bát rộng lòng đã chuẩn bị sẵn.

Dùng thìa gõ nhẹ lên phía trên quả lựu. Chú ý là dùng lực vừa đủ, không nên đập quá mạnh. Dưới tác động của lực tay, hạt lựu sẽ lần lượt rơi xuống bát mà không bị vỡ nát. Sau 1-2 phút, bạn sẽ thu được toàn bộ số hạt có trong quả lựu. Cuối cùng nhặt bỏ phần xơ còn lại là được.

Cách chọn lựu tươi ngon

Để mua được hạt lựu to, mọng nước, cần xem xét các yếu tố sau:

- Màu sắc: Không hẳn là quả lựu có lớp vỏ càng đỏ thì càng chín ngọt. Một quả lựu ngon có màu vàng nhạt và hơi ửng đỏ. Những quả này vừa chính tới, hạt to, mọng nước. Không nên chọn quả màu xanh vì đó là lựu non, còn màu đỏ có thể đã quá già gây ra vị chua.

- Hình dáng: Quả lựu tròn thường hạt không to, vị không đậm bằng quả lựu có các cạnh vuông. Nguyên nhân khiến quả lựu có các cạnh vuông là do lớp vỏ mỏng, lộ lớp hạt được xếp dày kín bên trong. Hạt của những quả lựu này cũng sẽ to hơn so với quả hình tròn.

- Cân nặng: Giữa những quả lựu kích thước giống nhau, nên chọn quả cầm nặng tay hơn vì đó là những quả mọng nước và đủ chín.

Trang Vy (Theo sohu)