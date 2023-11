Mẹo rang tép đồng không cần cắt râu

Để có món tép đồng rang hoàn hảo khâu canh nhiệt cũng rất quan trọng. Ban đầu để lửa to cho tép ráo nước, sau đó hạ lửa nhỏ vừa rồi nêm nếm gia vị, đảo đều cho thấm vào trong. Nếu ban đầu lửa non quá làm tép mềm, vỏ không giòn. Còn nếu lửa to quá dễ làm tép bị cháy.