Mẹo luộc ngô 5 phút không cần nước

Chỉ cần quay trong lò vi sóng 3-5 phút, bắp ngô chín đều, dẻo và giữ được vị ngọt tự nhiên hơn hẳn cách luộc thông thường.

Ngô luộc là giải pháp cho bữa ăn nhẹ tiện lợi, phù hợp với những người bận rộn hoặc làm việc văn phòng.

Nhưng luộc ngô theo cách truyền thống khiến một phần đường và vitamin tan vào nước, giảm độ dinh dưỡng và hương vị. Lò vi sóng giúp hạt ngô chín bằng lượng nước tự thân (chiếm khoảng 70-75% trong hạt ngô tươi) nên giữ được độ giòn, ngọt và bảo toàn dinh dưỡng tốt hơn.

Ảnh minh họa: Bùi Thủy

Dưới đây là hai cách thực hiện tùy theo loại ngô bạn có.

Cách 1: Với ngô tươi còn nguyên vỏ

Đây là cách tối ưu nhất vì lớp vỏ đóng vai trò như lò hấp tự nhiên, giữ hơi nước giúp hạt ngô mềm dẻo.

Bước 1: Rửa sạch bắp ngô, giữ nguyên lớp vỏ và râu ngô. Cắt bỏ phần cuống quá dài nếu cần để vừa đĩa xoay.

Bước 2: Đặt bắp ngô lên đĩa sứ hoặc thủy tinh chịu nhiệt (loại dùng được cho lò vi sóng).

Bước 3: Quay ở công suất cao (High) trong khoảng 3-5 phút cho một bắp. Nếu quay cùng lúc 2 bắp, tăng thời gian lên khoảng 7-8 phút.

Bước 4: Để ngô "nghỉ" trong lò khoảng 1-2 phút sau khi tắt máy để hơi nóng lan tỏa đều. Lấy ra, bóc vỏ và thưởng thức.

Cách 2: Với ngô đã bóc vỏ hoặc ngô để lâu

Khi không còn lớp vỏ bảo vệ hoặc ngô đã hơi khô, bạn cần tạo độ ẩm nhân tạo để ngô không bị cứng.

Bước 1: Rửa sạch ngô. Dùng khăn giấy ăn (loại dai) hoặc khăn vải sạch thấm nước, quấn quanh bắp ngô.

Bước 2: Đặt lên đĩa và quay với thời gian như trên (3-5 phút mỗi bắp).

Bước 3: Sau khi lò dừng, chờ 1-2 phút mới lấy ra để tránh bị bỏng hơi nước.

Lưu ý:

Thời gian làm chín phụ thuộc vào công suất lò và kích thước bắp ngô. Bạn nên thử quay 3 phút trước, kiểm tra xem ngô đã chín chưa rồi điều chỉnh thêm.

Cẩn thận khi bóc vỏ hoặc mở khăn quấn vì hơi nước bên trong rất nóng.

Một bắp ngô cung cấp những gì? Theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia (Bộ Nông nghiệp Mỹ - USDA), trong 100g hạt ngô ngọt luộc (tương đương một bắp cỡ trung bình) chứa: Năng lượng: 96 kcal (bằng khoảng 1/2 bát cơm trắng).

Nước: 73%

Chất đạm (Protein): 3,4g

Tinh bột (Carbs): 21g

Đường: 4,5g

Chất xơ: 2,4g Lợi ích nổi bật của ngô tươi: Sáng mắt: Ngô giàu Lutein và Zeaxanthin – hai chất chống oxy hóa bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh.

Tốt cho tiêu hóa: Lượng chất xơ dồi dào giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột.

Hỗ trợ trí não: Chứa nhiều Vitamin B1 (Thiamin) giúp cải thiện trí nhớ và chức năng thần kinh.

Bùi Thủy