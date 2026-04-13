Matthaus: 'Neuer không trở lại tuyển Đức dự World Cup 2026'

ĐứcTheo huyền thoại Lothar Matthaus, thủ môn Manuel Neuer mâu thuẫn với HLV Julian Nagelsmann và sẽ không trở lại tuyển Đức dự World Cup 2026.

"Xác suất là 0%", Matthaus nói trong cuộc phỏng vấn với RTL/ntv về cơ hội của Neuer ở tuyển Đức. "Đáng lẽ các bên nên ngồi lại với nhau sớm hơn. Nhưng hiện tại, không còn cơ hội để bóng đá Đức có được thủ môn hay nhất lịch sử bắt chính tại World Cup".

HLV Julian Nagelsmann (phải) trao đổi với Manuel Neuer trong trận Bayern gặp Wolfsburg tại Allianz Arena, Munich, Đức ngày 14/8/2022. Ảnh: DPA

Theo Matthaus, rạn nứt giữa Neuer và HLV Nagelsmann bắt đầu từ thời cả hai còn cùng làm việc ở Bayern. Huyền thoại bóng đá người Đức cho rằng mối quan hệ đổ vỡ từ khi Nagelsmann sa thải HLV thủ môn Toni Tapalovic - bạn thân của Neuer.

"Tôi nghĩ từ lúc đó, câu chuyện đã không thể có cái kết tốt đẹp. Vì thế, không nên bàn nhiều nữa, do mọi thứ đã rõ ràng", Matthaus cho biết.

Neuer thi đấu cho các đội U19, U20, U21 rồi lần đầu được triệu tập lên tuyển Đức cho chuyến du đấu châu Á vào tháng 5/2009. Anh dự bị ở trận hòa Trung Quốc 1-1 ngày 29/5, và ra mắt khi bắt trọn 90 phút trận thắng UAE 7-2 tại Dubai ngày 2/6.

Kể từ đó, thủ thành sinh năm 1986 chơi 124 trận, góp mặt ở 4 kỳ World Cup, 4 kỳ Euro với đỉnh cao là vô địch World Cup 2014 trên đất Brazil. Từ tháng 9/2016, Neuer trở thành đội trưởng của tuyển Đức sau khi Bastian Schweinsteiger giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Thủ môn này thôi thi đấu cấp ĐTQG từ sau Euro 2024 trên sân nhà.

Matthaus thán phục, ca ngợi Neuer vẫn duy trì đẳng cấp ở tuổi 40. Anh vẫn là thủ môn số một của Bayern và vừa có màn trình diễn ấn tượng trong trận thắng Real 2-1 ở lượt đi tứ kết Champions League.

Thay vì tiếp tục tranh luận về khả năng trở lại của Neuer, Matthaus cho rằng đội tuyển Đức cần đặt niềm tin vào phương án mới trong khung gỗ. Cựu danh thủ 65 tuổi nhấn mạnh, nếu Nagelsmann chọn Oliver Baumann - thủ môn 35 tuổi của Hoffenheim, quyết định này cần được ủng hộ tuyệt đối.

"Đó là nhiệm vụ của Nagelsmann - tìm ra đội hình tốt nhất, bao gồm cả vị trí thủ môn. Dù thật đáng tiếc khi Neuer không còn góp mặt", ông nói thêm.

Thủ môn Oliver Baumann trong màu áo Hoffenheim. Ảnh: Yahoo Sports

Một huyền thoại bóng đá Đức khác, Oliver Kahn thì chỉ trích cách xây dựng đội tuyển của HLV Nagelsmann, đặc biệt trong bối cảnh World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico đang đến gần. Cựu thủ môn này cho rằng Nagelsmann quá chú trọng vào hệ thống chiến thuật và phân vai rõ ràng, thay vì yếu tố tinh thần.

"Ông ấy không xây dựng đội bóng dựa nhiều vào tinh thần, mà dựa vào hệ thống", Kahn nói với Sky. "Đó cũng không hẳn là nguyên tắc chọn người theo phong độ. Dưới thời ông ấy, những cầu thủ phù hợp ra sân, chứ không hẳn là những người tốt nhất".

Quan điểm này được thể hiện rõ qua trường hợp Deniz Undav. Tiền đạo của Stuttgart đang có phong độ cao với 23 bàn và 13 kiến tạo, nhưng vẫn chủ yếu vào sân từ ghế dự bị.

Kahn cho rằng đây là dấu hiệu của một vấn đề lớn hơn, đồng thời cảnh báo về việc thay đổi quá mạnh tay: "Tôi không ủng hộ việc phá bỏ mọi thứ để làm lại từ đầu. Một kỳ World Cup không được quyết định bởi hệ thống, mà bởi tinh thần và bản lĩnh của tập thể".

Khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cận kề, bóng đá Đức đứng trước lựa chọn: trung thành với hệ thống chiến thuật chặt chẽ, hay đặt niềm tin vào tinh thần và sự gắn kết đội bóng - như cách Kahn nhấn mạnh.

Hồng Duy (theo Bild)