Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển thể chế, hạ tầng số

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với thế giới kinh nghiệm phát triển thể chế số, hạ tầng số, tại buổi tiếp Phó tổng thư ký Liên hợp quốc.

Chiều 14/1, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6 (ADGMIN 6), Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã tiếp và làm việc với ông Amandeep Singh Gill, Phó tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Đặc phái viên về Công nghệ. Hai bên đã cùng trao đổi tầm nhìn về hợp tác số trong bối cảnh công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng tác động đến thế giới.

Tại buổi làm việc, ông Amandeep Singh Gill cho rằng khoảng cách số đang ngày càng gia tăng. Khoảng 50% số quốc gia, tương đương 90 nước trên thế giới bị bỏ lại phía sau về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Nhiều nước có năng lực tính toán rất hạn chế, khiến khoảng cách số tiếp tục nới rộng. Theo Phó tổng thư ký Liên hợp quốc, đây là thách thức toàn cầu, đòi hỏi tinh thần tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau giữa các quốc gia.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng tiếp Phó tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Đặc phái viên về Công nghệ, ông Amandeep Singh Gill. Ảnh: Doãn Mạnh

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam thuộc nhóm 15 nước đông dân nhất thế giới, quy mô kinh tế đứng thứ 32, và ý thức rõ "trách nhiệm của mình đối với toàn cầu". Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về phát triển thể chế số và hạ tầng số với các nước khác, thông qua Liên hợp quốc, ví dụ như các mô hình thành công về chuyển đổi số, ứng dụng AI, và cả triết học về phát triển AI.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam đã có những bước đi mang tính nền tảng về thể chế. Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Trí tuệ nhân tạo, trong đó xác định AI là hạ tầng trí tuệ và luật hóa nội dung này. Sau khi trở thành nước thứ tư trên thế giới có Luật về AI, Luật Chuyển đổi số cũng được ban hành, đánh dấu việc Việt Nam là nước đầu tiên có luật về nội dung này.

Chia sẻ với ông Amandeep Singh Gill, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất, Việt Nam sẵn sàng trở thành nơi thử nghiệm các ứng dụng và công nghệ mới, dựa trên sáng kiến của Liên hợp quốc. Nếu thành công, các mô hình này có thể được chia sẻ rộng rãi ra toàn cầu.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Phó tổng thư ký Liên hợp quốc Amandeep Singh Gill trao đổi tầm nhìn về hợp tác số. Ảnh: Doãn Mạnh

Hai bên cũng dành thời gian trao đổi về các sáng kiến như Khung Bảo vệ Hạ tầng Số Công cộng Toàn cầu (Universal DPI Safeguards Framework) và Thỏa thuận Số Toàn cầu (Global Digital Compact) do Liên hợp quốc xây dựng. Bên cạnh đó, chia sẻ với Phó tổng thư ký Amandeep Singh Gill, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Việt Nam có nhiều nhà khoa học, doanh nghiệp giỏi về AI và sẵn sàng tham gia Hội đồng công nghệ AI của Liên hợp quốc.

Đáp lại, ông Amandeep Singh Gill đánh giá cao đề xuất về nơi thử nghiệm các sáng kiến số của Việt Nam, cho rằng đây là một "ý tưởng mạnh mẽ" và phù hợp với định hướng của Liên hợp quốc.

Ông cho biết Liên hợp quốc sẵn sàng phối hợp với Việt Nam để kết nối các bài học toàn cầu, thúc đẩy khả năng liên thông của các hệ thống DPI như định danh số, thanh toán điện tử, trao đổi dữ liệu, cũng như bảo đảm các nguyên tắc bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Phó tổng thư ký Liên hợp quốc nhận định kinh nghiệm của Việt Nam về chuyển đổi số và phát triển kinh tế số là "vô cùng quý giá", có thể mang lại giá trị tham khảo cho nhiều quốc gia đang phát triển.

