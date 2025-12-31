Lynk & Co và cách tiếp cận khách Việt bằng công nghệ

Các mẫu gầm cao 06, 08, 900 và xe thể thao 03+ dùng công nghệ để tiếp cận khách hàng ở Vietnam Mobility Show (VnMS) 2025.

Hãng xe Trung Quốc - Lynk & Co đem đến loạt xe ăn khách của hãng tại triển lãm ôtô lớn nhất Việt Nam. Khách hàng có cơ hội tiếp cận trực tiếp bốn mẫu, gồm 06, 08, 900 thuộc phân khúc gầm cao. Trong khi 03+ là mẫu xe hiệu suất sao cỡ C.

Nổi bật khu trưng bày của Lynk & Co là 900, tân binh SUV lớn nhất, đắt nhất của hãng, dự kiến bán ra vào 2026. Xe có kích thước lớn hơn Lexus LX, ngang ngửa Range Rover Autobiography LWB.

Theo các nhân viên tư vấn bán hàng, Lynk & Co 900 có giá bán dự kiến khoảng 3,2 tỷ đồng, nhập Trung Quốc. Xe sở hữu trang bị nội thất tối tân, tiện nghi ngập tràn.

Động cơ sử dụng trên Lynk & Co 900 là loại hybrid sạc ngoài (PHEV), kết hợp máy xăng 2.0 tăng áp và ba môtơ. Tổng công suất đạt được 724 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.038 Nm. Dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Bộ pin dung lượng 52,38 kWh cho tầm hoạt động thuần điện khoảng 220 km và phạm vi kết hợp 1.350 km.

08 là mẫu xe gầm cao cỡ D mới dạm ngõ thị trường hồi tháng 10. Với công nghệ PHEV có tên gọi EM-P Super Hybrid, hệ thống này được hội đồng ban giám khảo Car Awards 2025 trao giải "Công nghệ điện hóa của năm – Electrification Technology of the Year 2025".

Gắp gấu bông, ăn bỏng ngô ngắm dàn xe giới trẻ của Lynk & Co Hoạt động đa dạng tại khu trưng bày Lynk & Co. Video: Văn Phú

Lynk & Co 06 và 03+ là hai cái tên quen mặt với khách Việt ở lần lượt hai phân khúc CUV cỡ B và sedan cỡ C. Riêng 03+ gây ấn tượng với khả năng vận hành thể thao nhờ khối động cơ 2 lít tăng áp, công suất 261 mã lực.

Tại VnMS 2025, ngoài trưng bày xe, Lynk & Co còn hút khách bằng các chương trình lái thử trên sa hình và đường trường. Trong ba ngày diễn ra triễn lãm, hãng cho biết có hàng trăm khách đã trải nghiệm xe, nhiều người chưa đến lượt vì danh sách chờ còn nhiều.

Phạm Trung