Lynk & Co mang 10 xe mới đến Vietnam Mobility Show 2025

Mẫu SUV 900 mới và loạt xe đang phân phối tại Việt Nam sẽ được trưng bày và lái thử tại triển lãm.

Trong khuôn khổ Triển lãm Phương tiện di chuyển Việt Nam 2025 - Vietnam Mobility Show (VnMS), hãng ôtô Trung Quốc Lynk & Co mang đến 10 mẫu xe để trưng bày và lái thử.

Trong đó, bốn xe trưng bày gồm các mẫu gầm cao 900, 06, 08 và sedan hiệu suất cao 03+. Tổng 6 xe lái thử: sa hình (03+ và 08) và đường trường có 4 xe (hai xe 06, 08 và 09). Lynk & Co không tham gia khu vực Motorsport. Ngoài trưng bày, hãng xe Trung Quốc có các hoạt động bên lề như tư vấn bán hàng, minigame và tặng quà khách đến tham quan.

Lynk & Co 08 trong hành trình Car Test của các giám khảo Car Awards, tháng 11/2025. Ảnh: Lương Dũng

Trong các xe của Lynk & Co tại VnMS 2025, dòng gầm cao 900 chưa có giá bán tại Việt Nam, trong khi các mẫu khác hãng đang phân phối. 900 là dòng SUV hybrid lớn nhất nhà Lynk & Co, đây cũng là dòng xe chủ lực của hãng tại Trung Quốc.

Điểm nhấn của hãng tại triển lãm là mẫu 900. Nội thất xe cấu hình 6 chỗ, kích thước nhỉnh hơn Lexus LX 600, trong khi ngoại hình vuông vức. Cabin ngập tràn công nghệ và tính năng. Xe phát triển dựa trên nền tảng SPA Evo cho xe hybrid cỡ lớn. 900 lắp hệ truyền động PHEV (plug-in hybrid).

Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) - Triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong 2025 - do VnExpress tổ chức, vào cửa tự do, diễn ra trong ba ngày, 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện, mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt trên khu vực ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2.

Bên cạnh những mẫu xe trưng bày và lái thử, khách tham quan có thể đến khu vực Car Care dành cho các chủ sở hữu quan tâm đến việc chăm sóc, bảo dưỡng xế yêu, hay Car Community là không gian dành cho hoạt động cộng đồng của các hãng xe. Cả gia đình còn có thể cùng nhau giải trí, xả stress cuối tuần với những hoạt động thể chất như giải chạy Carlympic với đường chạy 1,5 km xung quanh triển lãm, khu vực trò chơi và những góc ẩm thực hấp dẫn.

Minh Vũ