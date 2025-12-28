Lynk & Co 900 - SUV cỡ lớn giá hơn 3 tỷ đồng

Lynk & Co 900 lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam thông qua Vietnam Mobility Show 2025 do báo VnExpress tổ chức (26-28/12). Mẫu SUV cao cấp nhất của thương hiệu Trung Quốc dự kiến ra mắt và bán vào 2026.
Các nhân viên tư vấn bán hàng của Lynk & Co 900 cho biết, xe đang nhận đặt cọc và giá bán dự kiến 3,2 tỷ đồng.
Với trục cơ sở 3.160 mm, chiều dài x rộng x cao lần lượt 5.240 x 1.999 x 1.810 mm, 900 là mẫu SUV lớn nhất của Lynk & Co. Những thông số này ngang ngửa mẫu SUV hạng sang cỡ lớn Land Rover Range Rover bản trục cơ sở dài (LWB) giá hơn 12,6 tỷ đồng.
Nền tảng Lynk & Co 900 sử dụng là SPA do Volvo phát triển. Geely, hãng mẹ của Lynk & Co đang là cổ đông lớn nhất của hãng xe Thụy Điển.
Thiết kế Lynk & Co 900 có nét phảng phất Range Rover khi các đường nét mềm mại ở đầu xe nhưng vuông vức dần về sau. Mặt ca-lăng của 900 trang bị một màn hình với khoảng hơn 10.000 bóng LED nhỏ, cho phép người dùng hiển thị chữ, hình ảnh, màu sắc... thông qua thao tác ở màn hình giải trí trung tâm.
Phần đuôi xe cũng có thiết kế màn hình tương tự phía trước. Xe mang ngôn ngữ tạo hình tối giản, bề thế.
Hệ thống treo khí nén hai buồng là trang bị tiêu chuẩn của 900, cho phép người dùng nâng hạ, gầm, hoặc tự động điều chỉnh độ cao xe theo tốc độ.
Khoang lái Lynk & Co 900 mang chất công nghệ đậm đặc, xu hướng theo đuổi của các mẫu xe cao cấp từ những thương hiệu ôtô Trung Quốc. Mẫu xe trưng bày tại Việt Nam có màu nội thất đỏ Sauvignon.
Vô-lăng hai chấu, đáy phẳng, bọc da, hai tông màu. Phía sau là một màn hình kỹ thuật số nhỏ, hiển thị các thông số vận hành.
Xe sở hữu lượng tính năng hỗ trợ lái dài dằng dặc, hoạt động nhờ hệ thống lidar, radar, camera, cảm biến, chạy bằng chip do Nvidia phát triển.
Không gian khoang lái thiết kế theo xu hướng phẳng, ít nút bấm cơ học. Cần số điện tử đặt sau vô-lăng.
Động cơ sử dụng trên Lynk & Co 900 là loại hybrid sạc ngoài (PHEV), kết hợp máy xăng 2.0 tăng áp và ba môtơ. Tổng công suất đạt được 724 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.038 Nm. Dẫn động 4 bánh toàn thời gian.
Bộ pin dung lượng 52,38 kWh cho tầm hoạt động thuần điện khoảng 1.350 km. Ở chế độ thuần điện, xe di chuyển khoảng 220 km.
Các chức năng điều khiển trên xe đều chủ yếu thao tác trên màn hình cỡ lớn 30 inch, độ phân giải 6K, kéo dài từ "yên ngựa" sang ghế phụ.
Hàng ghế thứ hai cũng lắp màn hình giải trí 30 inch, cho phép xem phim, nghe nhạc, chơi game. Thiết kế này tương tự trên dòng sedan cao cấp BMW series 7.
Xe sở hữu cấu hình 6 ghế. Trong đó hàng ghế thứ hai kiểu thương gia với nhiều tính năng riêng biệt như massage, thông hơi, bệ đỡ chân... Hệ thống âm thanh High-end của Harmon Kardon.
Hàng ghế thứ hai có thể xoay 180 độ bằng nút chỉnh điện gần cửa. Chế độ đặc biệt nhất là xoay ghế đối diện hàng thứ ba.
Hàng ghế thứ ba rộng rãi cho người trưởng thành. Các hộc để ly, cổng sạc bố trí khắp nội thất Lynk & Co 900.
Khoang hành lý của 900 chỉnh điện kết hợp chỉnh cơ. Xe có thể hạ gầm để chất hành lý, tính năng thường thấy trên những mẫu SUV hạng sang cỡ lớn.
Với giá bán hơn 3 tỷ, Lynk & Co 900 là một lựa chọn cho những khách hàng mạnh về tài chính, không đặt nặng yếu tố thương hiệu. Mẫu SUV phổ thông, lớn và giá đắt nhất hiện nay là Jeep Grand Cherokee L nhập Mỹ (hơn 6,3 tỷ đồng). Nhỏ hơn một chút là Toyota Land Cruiser, nhập Nhật Bản, giá 4,58 tỷ đồng.
Thành Nhạn