Lynk & Co 900 - SUV cỡ lớn giá hơn 3 tỷ đồng

Lynk & Co 900 lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam thông qua Vietnam Mobility Show 2025 do báo VnExpress tổ chức (26-28/12). Mẫu SUV cao cấp nhất của thương hiệu Trung Quốc dự kiến ra mắt và bán vào 2026.

Các nhân viên tư vấn bán hàng của Lynk & Co 900 cho biết, xe đang nhận đặt cọc và giá bán dự kiến 3,2 tỷ đồng.