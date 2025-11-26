Lynk & Co 08 - cuộc phô diễn công nghệ hybrid

08 trang bị công nghệ hybrid ứng dụng vào thực tế nhiều hơn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Lynk&Co 08 Car Test

Tóm tắt đánh giá:

Điểm cộng:

- Ngoại hình Lynk & Co 08 thiết kế hiện đại, cá tính mang hơi hướng châu Âu, trong khi nội thất nhiều tính năng, tiện ích.

- Mẫu xe Trung Quốc đầu tiên tại Việt Nam mà công nghệ hybrid ứng dụng vào thực tế nhiều hơn so với các đối thủ, có thể chạy bằng chế độ EV, hybrid song song, hybrid nối tiếp hay thuần động cơ xăng. Đặc biệt động cơ xăng đi kèm hộp số tự động 3 cấp, thay vì chỉ một cấp như trên các dòng xe plug-in hybrid khác.

- Cảm giác lái thú vị, người và xe cùng vận động.

Điểm trừ:

- Nhiều tính năng, tiện ích nhưng khó sử dụng, mất thời gian làm quen.

- Hệ điều hành chưa thật sự thân thiện.

- Ít nút bấm vật lý

- Giá cao trong phân khúc.