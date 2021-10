Lưu trữ tế bào gốc từ máu và mô dây rốn để làm gì?

Nhiều cặp vợ chồng sắp có con có xu hướng lưu trữ tế bào gốc từ máu, mô dây rốn em bé nhằm giúp điều trị nhiều bệnh nguy hiểm sau này.

Lưu trữ tế bào gốc từ máu và mô dây rốn của trẻ sơ sinh được coi là "bảo hiểm sinh học trọn đời" cho sức khỏe, sinh mạng của trẻ và cả người thân. Tế bào gốc được xem như tế bào đa năng, có thể tự làm mới, tăng sinh, biệt hóa thành bất kỳ loại tế bào nào khác trong cơ thể như tế bào máu, tế bào mô cơ, xương, gan, thận, thần kinh... Ngày nay, y học tái tạo ứng dụng tế bào gốc để nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo, mang lại hiệu quả chưa từng có trước đây.

Khoa học đã tìm thấy trong máu và mô dây rốn của trẻ sơ sinh có chứa một nguồn tế bào gốc dồi dào. Tế bào gốc tách chiết từ máu và mô dây rốn được đánh giá cao vì còn rất non trẻ (0 tuổi), có khả năng tăng sinh, biệt hóa, thích ứng cao hơn so với các tế bào gốc trưởng thành. Ngoài ra, các tế bào gốc này còn có khả năng phù hợp miễn dịch, thích ứng với cơ thể người thân cao hơn so với nguồn tế bào gốc từ những người không cùng huyết thống. Do đó, cả em bé và người thân đều sẽ được hưởng lợi từ việc lưu trữ tế bào gốc này.

Nếu như trước đây, dây rốn của trẻ sơ sinh thường bị bỏ đi sau khi bé chào đời, thậm chí được coi là "rác thải y tế" thì hiện nay, bằng công nghệ hiện đại, dây rốn của trẻ sơ sinh được giữ lại, chiết tách, tăng sinh và lưu trữ nguồn tế bào gốc quý giá. Việc này chỉ có thể thực hiện khi trẻ vừa được sinh ra, là cơ hội duy nhất trong cuộc đời của trẻ.

Lưu trữ tế bào gốc từ máu và mô dây rốn là cơ hội của trẻ khi chào đời, giúp điều trị nhiều bệnh nguy hiểm trong tương lai. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hiện nay, trên thế giới, công nghệ tế bào gốc được nghiên cứu, ứng dụng trong điều trị hàng trăm bệnh lý khác nhau. Nguồn tế bào gốc từ máu dây rốn giúp điều trị các bệnh lý về máu như: bạch cầu cấp - mãn, Hodgkin, đa u tủy, suy tủy, thiếu máu bất sản, Thalassemia thể nặng, hỗ trợ trong trị liệu ung thư... Nguồn tế bào gốc từ mô dây rốn ứng dụng điều trị các bệnh lý: bệnh tim mạch, tiểu đường, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), thoái hóa xương khớp, bệnh gan, thận, bệnh Alzheimer, Parkinson, bại não, tự kỷ, rối loạn cương dương, bệnh tăng nhãn áp và rất nhiều bệnh lý rối loạn miễn dịch và chuyển hóa khác.

Trung tâm Tế bào gốc thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh được Bộ Y tế cấp phép vào tháng 7/2019, là một trong những cơ sở đầu tiên tại Việt Nam hoạt động ở phạm vi chuyên môn toàn diện: thu thập, tiếp nhận, xử lý, bảo quản, lưu trữ, ứng dụng điều trị bệnh, nuôi cấy, cung ứng tế bào gốc cho các cơ sở y tế, nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc trong trị liệu lâm sàng...

Trung tâm Tế bào gốc Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sở hữu trang thiết bị chuyên dụng hiện đại trên thế giới.

Quá trình lưu trữ tế bào gốc tại Bệnh viện Tâm Anh được thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc tế với hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, sử dụng các kỹ thuật tiên tiến trong y sinh giúp xử lý, phân tích, đánh giá chuẩn xác chất lượng của từng mẫu tế bào gốc nhằm phục vụ cho mục đích trị liệu về sau.

Ngoài ra, Trung tâm Tế bào gốc tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh còn sở hữu chu trình khép kín: dịch vụ sản khoa - thu thập - phân tách - tăng sinh - lưu trữ - ứng dụng tế bào gốc trong điều trị bệnh nhằm đảm bảo tiêu chuẩn, rút ngắn thời gian thực hiện, giảm bớt gánh nặng chi phí cho khách hàng.

Hiện nay, khách hàng sinh con tại Bệnh viện Tâm Anh hoặc sinh ở bất kỳ bệnh viện nào nhưng có nhu cầu lưu trữ tế bào gốc đều có thể đăng ký dịch vụ thu thập và lưu trữ tế bào gốc tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (kèm theo một số thủ tục liên quan). Quy trình lưu trữ tế bào gốc tại bệnh viện thuận tiện, bao gồm: đăng ký dịch vụ trước khi sinh (khoảng tuần thứ 34 của thai kỳ); sản phụ được xét nghiệm sàng lọc, kiểm tra sức khỏe liên quan; ký hợp đồng lưu trữ; tiến hành thu thập mẫu máu và mô dây rốn khi sinh; đánh giá chất lượng, xử lý mẫu, phân lập, tăng sinh và lưu trữ.

Thời gian lưu trữ tế bào gốc tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh kéo dài đến 60 năm và có thể lâu hơn. Theo đó, bất cứ khi nào em bé và người thân có nhu cầu về tế bào gốc để điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe, có thể sử dụng dễ dàng nguồn lưu trữ tế bào gốc này. Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ứng dụng kỹ thuật cao, là một trong những đơn vị hàng đầu trong nghiên cứu, ứng dụng tế bào gốc trong trị liệu lâm sàng hiện nay.

Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Thanh Tuấn

Giám đốc Trung tâm Tế bào gốc, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM