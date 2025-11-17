Lũ, sạt lở khắp nơi ở miền Trung, Tây Nguyên

Ông Minh Trí (43 tuổi) bế các con chó ra khỏi nhà để tránh tạm. Căn nhà của ông ngập hơn nửa mét, đồ đạc đã được kê lên cao. "Nước bắt đầu dâng từ trưa, đến chiều vẫn chưa có dấu hiệu rút", ông Trí nói và cho biết khu vực này từng nhiều lần ngập nhưng chưa bao giờ sâu như hôm nay.
Khu dân cư phường Tây Nha Trang ngập sâu hơn một mét. Một số người đi bộ trên đường ray để tìm đến khu vực cao, tránh vùng nước sâu.
Ngoài ngập lụt, sạt lở đất cũng diễn ra phức tạp ở Khánh Hòa, trong đó nghiêm trọng nhất tại quốc lộ 27C - đèo Khánh Lê đêm 16/11, đất đá đã vùi lấp xe khách giường nằm chở 32 người, làm 6 người chết. Cũng trên tuyến đèo này, xuất hiện nhiều điểm sạt lở khác khiến giao thông tê liệt, lực lượng chức năng phải huy động nhiều phương tiện để mở đường.
Tại Quảng Ngãi, mưa lớn 150-235 mm trong đêm qua và sáng nay làm sập nhịp cầu và mố cầu trên suối Nước Bao, chia cắt hai thôn Mang Nà và Nước Bao của xã Sơn Hà, khiến hơn 1.200 người dân bị cô lập. Chính quyền đã lập chốt hai đầu, cấm người dân lại gần khu vực nguy hiểm, đồng thời lấy tre lồ ô làm cầu tạm bắc qua suối.
Nhóm phóng viên