Lũ, sạt lở khắp nơi ở miền Trung, Tây Nguyên

Tại Quảng Trị, 12 giờ qua lượng 40-150 mm, có nơi cực đoan như Tà Rụt hơn 500 mm, Đakrông 379 mm, Khe Sanh 372 mm, Hướng Phùng 273mm... Riêng tại xã Ba Lòng có mưa rất to, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều nhà dân, trường học ngập gần 2 m. Chính quyền đã di dời 210 hộ với 785 người.

Quảng Trị hiện có 53 điểm ngập, chia cắt gây ách tắc giao thông. Trong đó quốc lộ 3 điểm, tỉnh lộ 9 điểm, các xã 41 điểm.