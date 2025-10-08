Lũ ở Bắc Ninh chạm đỉnh lịch sử, uy hiếp hệ thống đê

Lũ sông Cầu, sông Thương tại Bắc Ninh vượt báo động ba gần nửa mét, có thể chạm đỉnh lũ lịch sử vào sáng mai, hàng loạt tuyến đê gặp sự cố tràn, sạt trượt.

Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết 13h hôm nay, mực nước sông Cầu tại trạm Đáp Cầu lên 6,77 m, vượt báo động ba 0,47 m. So với 12 tiếng trước, nước đã cao thêm 0,72 m.

Lũ sông Thương tại trạm Cầu Sơn lên 17,97m, vượt báo động ba 1,97 m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,41 m, vượt báo động ba 1,11 m. So với 1h sáng nay, mực nước tại trạm Cầu Sơn cao thêm gần một mét và Phủ Lạng Thương thêm 0,44 m.

Lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng lên 24,31 m, vượt mức lịch sử năm 1986 tới 1,77 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới, lũ sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên dưới lũ lịch sử năm 1971 khoảng 0,69 m. Lũ sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương vượt mức lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,13 m. Khả năng sớm mai, lũ sông Cầu và Thương đạt đỉnh, trong đó đỉnh lũ tại trạm Đáp Cầu vượt báo động ba 0,9 m, tại trạm Phủ Lạng Thương ở trên mức lũ lịch sử khoảng 0,18 m.

Lũ lên nhanh do Bắc Ninh là một trong những trọng điểm mưa sau bão Matmo, bên cạnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Nội. Lượng mưa ba ngày 6-8/10 ngày trên địa bàn phổ biến 200 mm, một số nơi cao hơn như Bố Hạ 513 mm, Bắc Giang 451 mm, Lạng Giang 388 mm, Yên Thế 336 mm.

Lũ lên nhanh gây áp lực cho hệ thống đê điều. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, tuyến đê Tả Thương, xã Dương Đức, bị sạt mái đê phía sông. Đê Hữu Thương, xã Phúc Hòa, bị tràn ba vị trí với chiều dài 850 m. Chính quyền đã cho đắp chống tràn bằng bao tải đất, hoàn thành lúc 3h hôm nay.

Bộ đội tham gia chống tràn đê Tả Cầu. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Cũng trên đê Hữu Thương đoạn qua phường Đa Mai, mái đê phía đồng bị sạt trượt dài 20 m, rộng 1,5-2 m, sâu 2,5 m. Phường đã xử lý bằng cách đóng cọc cừ, đào giật cấp, đắp bao tải đất và phủ bạt cung sạt.

Tuyến đê hữu Cầu một số vị trí bị rò rỉ mái đê. Tuyến đê bối Tân Liễu, phường Yên Dũng bị sạt trượt mái đê phía đồng dài 80 m, ăn sâu vào mái đê 1-2 m. Tuyến đê bao thôn Ngoài, thôn Đụn, xã Tiên Lục bị vỡ hai đoạn khoảng 70 m. Chính quyền đã di dời 500 hộ dân vùng ảnh hưởng.

Các tuyến đê bối Mỹ Hà, Đò Đồng, Đồng Chản, Vân Hà, Quả Cảm, Đồng Chản, Lãng Sơn, Đông Tiến đã bị tràn. Nước lũ từ sông tràn vào đồng và nhà dân.

Ngập lụt Bắc Ninh nhìn từ trực thăng Hình ảnh ngập lụt ở Bắc Ninh nhìn từ trên cao. Video: Quân chủng Phòng không Không quân

Thống kê đến chiều nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có gần 1.400 hộ dân bị ngập. Nhìn từ trực thăng của Trung đoàn 916 chở hàng cứu trợ cho đồng bào vùng lũ Lạng Sơn (bay qua Bắc Ninh), xóm làng ven sông Cầu, Thương, Lục Nam mênh mông nước. Các tuyến đường biến thành sông, nhà dân ngập sâu.

Hồng Chiêu