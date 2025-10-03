Lotte muốn tiếp tục làm dự án Thủ Thiêm Eco Smart City

Tập đoàn Lotte mong muốn tiếp tục triển khai dự án Thủ Thiêm Eco Smart City nếu được TP HCM đồng hành, tháo gỡ các vướng mắc về đầu tư.

Nội dung được ông Jun Sung Ho, Tổng giám đốc Công ty TNHH Lotte Properties HCMC, nói tại cuộc làm việc kéo dài 40 phút với Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được và các sở ngành, chiều 3/10.

Ông Jun Sung Ho, Tổng giám đốc Lotte Properties HCMC, cho biết ngày 20/8, tập đoàn gửi văn bản đề nghị chấm dứt dự án vì một số khó khăn. Tuy nhiên, sau cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch UBND TPHCM sau đó 10 ngày, và văn bản kiến nghị Chính phủ vào giữa tháng 9, tập đoàn đã củng cố niềm tin để tiếp tục đầu tư.

Đại diện Tập đoàn Lotte cho biết họ tiếp tục triển khai dự án khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City nếu các đề xuất về gỡ vướng cho dự án được Chính phủ chấp thuận.

Tại buổi làm việc, ông Jun Sung Ho nêu ra ba kiến nghị mà nhà đầu tư mong muốn nhận được sự chia sẻ của UBND TP HCM. Đó là, Lotte được điều chỉnh tỷ lệ sở hữu giữa các công ty thành viên, thu hút nhà đầu tư bên ngoài tối đa 35% và miễn áp dụng mức thu bổ sung tiền sử dụng đất 5,4%.

Doanh nghiệp cũng kiến nghị cơ quan chức năng hủy bỏ mức nộp tiền sử dụng đất trước đây và đưa ra thông báo mới.

Lãnh đạo TP HCM làm việc với Tập đoàn Lotte chiều 3/10. Ảnh: Quang Huy

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết thành phố ghi nhận kiến nghị của doanh nghiệp, báo cáo Trung ương xem xét phương án xử lý phù hợp. Thành phố cũng yêu cầu Sở Tài chính và Thuế TP HCM bổ sung đề xuất miễn thu tiền sử dụng đất bổ sung và cho phép doanh nghiệp cơ cấu lại vốn trong kiến nghị gửi Chính phủ. Lãnh đạo thành phố hoan nghênh Lotte tiếp tục đồng hành, chia sẻ khó khăn và triển khai dự án đúng tiến độ.

"Thành phố kiên định tinh thần luôn lắng nghe, luôn nỗ lực tháo gỡ và luôn đồng hành, coi trọng những nhà đầu tư chiến lược", ông nói.

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City tọa lạc tại khu chức năng 2A (nay là phường An Khánh, TP HCM), được đề xuất từ năm 1997, vốn đầu tư hơn 20.100 tỷ đồng. Khu phức hợp này được quy hoạch gồm trung tâm tài chính, dịch vụ và khu dân cư đa chức năng. Tháng 7/2017, Lotte ký hợp đồng thực hiện dự án này với UBND TP HCM và tổ chức động thổ tháng 9/2022. Dự án có quy mô 11 tòa tháp cao 50 tầng trên diện tích hơn 7,4 ha, từng được xem là điểm nhấn quan trọng tại trung tâm Thủ Thiêm.

Sau gần 8 năm kể từ khi ký hợp đồng đầu tư và 3 năm từ lễ động thổ, dự án tỷ USD này vẫn chưa thể triển khai do gặp vướng mắc về nghĩa vụ tài chính và thủ tục pháp lý. Hồi tháng 6, dự án được phê duyệt định giá đất hơn 16.190 tỷ đồng.

Trước đó, Lotte đã nhiều lần kiến nghị thành phố tháo gỡ vướng mắc, cho phép điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần giữa các công ty thành viên, huy động vốn từ bên ngoài, điều chỉnh nghĩa vụ tài chính và gia hạn thời hạn nộp tiền sử dụng đất, song chưa được chấp thuận. Đây là nguyên nhân vướng mắc khiến họ gửi yêu cầu xin chấm dứt hợp đồng, dừng triển khai dự án cách đây hai tháng.

