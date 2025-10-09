Lội nước đến ngực nhận hàng cứu trợ trong đêm

Đêm 8/10, trung tâm tỉnh Thái Nguyên vẫn chìm sâu trong nước lũ, có nơi tới 3 m. Khu vực phố Dương Tự Minh, phường Quang Vinh, biến thành sông, gần như bị cô lập. Ba ngày nay, người dân nơi đây phụ thuộc vào đồ cứu trợ do bị mất điện, mất nước, phải di dời lên tầng cao, hoặc tới nhà người thân tránh trú.
Tại các điểm ngập nhẹ ở trung tâm Thái Nguyên, các đoàn cứu trợ trong và ngoài tỉnh tấp nập chuẩn bị nhu yếu phẩm như cơm, bánh mì, nước uống để cấp phát cho các hộ dân ở phường Quang Vinh.
Bà Hồng lội nước ra ngoài nhận cơm cứu trợ. "Nhà tôi có 6 người, nằm sâu trong ngõ nhỏ nên thuyền không vào được tới nơi. Tôi phải lội ra ngoài để xin cơm về cho cả nhà", bà Hồng nói.
Nước lũ ngập sâu tới ngực, anh Nguyễn Thế Sơn phải dùng thùng xốp để vận chuyển đồ cứu trợ. "Nhà tôi có 20 người đang ăn ở, đều là anh em hàng xóm về tập trung ở nơi cao nhất", anh Sơn nói.
Anh Nguyễn Đình Luân mang đồ tiếp tế vào trong căn nhà đang ngập tới đầu gối trên phố Dương Tự Minh. "Nước lũ đã rút một nửa rồi, nhưng thiệt hại từ 3 xưởng của nhà gần một tỷ đồng. Giờ cũng chỉ biết cố làm lại thôi, vì nước lên nhanh quá không sơ tán kịp", anh Luân nói.
Ngồi trên tầng hai, vợ chồng ông Kỷ chuẩn bị sẵn một chiếc thùng nhựa để làm ròng rọc chờ thuyền đồ cứu trợ trong đêm. Ông Kỷ cho biết, ba ngày nay, nước lũ dâng ngập toàn bộ tầng một, mất điện nước nên không thể nấu ăn.
Thấy thuyền cứu trợ đi qua phố, anh Việt Đăng trèo xuống mái nhà tầng một để lấy nước uống. Nhà anh đang ngập 2 m.
Trong đêm, nhiều người dân lội nước, dùng thùng xốp đựng nhu yếu phẩm vì nhà ở trong ngõ sâu, thuyền cứu trợ không vào được tới nơi.
Ở những nơi ngập sâu và xa trung tâm, lực lượng quân đội tỉnh Thái Nguyên tiếp tục giải cứu người già, trẻ nhỏ để đưa ra ngoài trú tạm.
"Nhà tôi có 3 cháu, nhà thì đang ngập sâu 2 m. Tôi mới gọi được người nhờ đưa thuyền vào để chở ba mẹ con ra ngoài ở nhờ người thân, chồng tôi vẫn ở lại để chờ nước rút, rồi dọn nhà", chị Như Tiên, ở ngõ Đăng Kiểm, phường Quang Vinh cho biết.
Suốt đêm tới sáng, tại các điểm khô ráo ở trung tâm Thái Nguyên, các đoàn cứu trợ tiếp tục đợi thuyền về vận chuyển, tiếp tế cho bà con vùng ngập.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng 8/10, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy, Thái Nguyên đã đạt đỉnh ở mức 29,9 m, vượt lũ lịch sử năm 2024 tới 1,09 m. Mưa lũ đã khiến 33/92 xã phường chìm trong lũ sâu 1-2 m, nhiều nơi mất điện nước, phải chờ tiếp tế.
Người dân nhận cứu trợ trong đêm 8/10. Video: Lộc Chung
Dữ liệu mặt nước ngập được chiết tách từ ảnh SAR chụp bởi vệ tinh STRIX-4 (Synspective), lúc 3h47 ngày 8/10/2025, độ phân giải mặt đất 3 m, khu vực Thái Nguyên. Mặt nước thường xuyên được xử lý từ dữ liệu OSM, JRC, Sentinel-2 và hiệu chỉnh bổ sung từ Google Satellite. Dữ liệu được xử lý bởi Công ty VegaCosmos và Viện Vũ trụ và Địa không gian Vega (thành viên của tập đoàn Công nghệ Vegastar), dùng trong tình huống giám sát khẩn cấp, chưa qua kiểm chứng chi tiết tại thực địa.
