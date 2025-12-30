Loạt xe thể thao tiền tỷ trong ngày hội Motosport

Đàn em của Aventador, Lamborghini Huracan LP610-4 màu cam (ngoài cùng bên trái) cũng xuất hiện. Xe sử dụng động cơ 5,2 lít V10 hút khí tự nhiên, công suất 602 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 3,1 giây và tốc độ tối đa 325 km/h. Tại Việt Nam, Huracan có giá thành rẻ hơn nên được nhiều tay chơi sở hữu.

Ngoài ra chiếc Ferrari 488 Spider màu vàng (ngoài cùng bên phải) là một trong hai chiếc góp mặt. Nguyên bản xe có màu xanh nước biển và là một trong ba chiếc 488 Spider có mặt tại Việt Nam. Xe sở hữu động cơ 3,9 lít V8 tăng áp kép, công suất 670 mã lực và mô-men xoắn 760 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 3 giây và có tốc độ tối đa 330 km/h. Sự góp mặt của bộ ba xe thể thao trị giá hàng chục tỷ đồng và xếp cùng một chỗ thu hút đông đảo khách tham quan.