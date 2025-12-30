Loạt xe thể thao tiền tỷ trong ngày hội Motosport

Trong 3 ngày diễn ra Vietnam Mobility Show 2025, hơn 250 mẫu xe đăng ký tham dự khu vực Motorsport và được chia chủ đề theo từng ngày. Ngày đầu tiên dành cho các xe cổ tụ họp, ngày thứ hai là nơi cho các chủ xe BMW, Honda và Mitsubishi gặp gỡ, ngày thứ ba dành cho những chiếc siêu xe tiền tỷ như Lamborghini, Ferrari, Audi, Maserati.
Nổi bật nhất là chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 với khối động cơ 6,5 lít V12, công suất 690 mã lực. Xe nguyên bản có màu xanh Lemans, từng nâng cấp lên phiên bản Liberty Walk giới hạn 50 bộ bodykit trên toàn cầu trị giá 3 tỷ đồng. Sau khi qua nhiều đời chủ, xe được chuyển ra Hà Nội và hiện nâng cấp lên phiên bản SVJ, đồng thời sơn lại thành màu vàng.
Đàn em của Aventador, Lamborghini Huracan LP610-4 màu cam (ngoài cùng bên trái) cũng xuất hiện. Xe sử dụng động cơ 5,2 lít V10 hút khí tự nhiên, công suất 602 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 3,1 giây và tốc độ tối đa 325 km/h. Tại Việt Nam, Huracan có giá thành rẻ hơn nên được nhiều tay chơi sở hữu.
Ngoài ra chiếc Ferrari 488 Spider màu vàng (ngoài cùng bên phải) là một trong hai chiếc góp mặt. Nguyên bản xe có màu xanh nước biển và là một trong ba chiếc 488 Spider có mặt tại Việt Nam. Xe sở hữu động cơ 3,9 lít V8 tăng áp kép, công suất 670 mã lực và mô-men xoắn 760 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 3 giây và có tốc độ tối đa 330 km/h. Sự góp mặt của bộ ba xe thể thao trị giá hàng chục tỷ đồng và xếp cùng một chỗ thu hút đông đảo khách tham quan.
Chiếc Ferrrari 488 thứ hai xuất hiện thuộc phiên bản GTB mui cứng. Tại Việt Nam, Ferrari 488 cũng được nhiều tay chơi ưa chuộng với hơn 15 chiếc, nhưng đây là chiếc độc nhất bởi chủ xe đặt cá nhân hóa bảng tên trong nội thất. Ngoài ra chủ nhân còn nâng cấp công suất động cơ và thay la-zăng 5 chấu kép hình ngôi sao.
Tại sự kiện có ba chiếc Porsche 911, đặc biệt nhất là mẫu 911 đời 992.1 màu bạc có gói độ Stage 2 với các chi tiết đến từ hãng Soul Performance Products.
Trong giới độ xe, Stage có nghĩa giai đoạn nâng cấp công suất, thường có Stage 1, 2 và 3. Trong đó Stage 1 làm tăng hiệu năng vận hành bằng cách nâng cấp phần cứng như ống nạp gió, bầu gió và ống xả hoặc remap ECU mà không chạm tới các chi tiết bên trong động cơ. Stage 2 sẽ can thiệp nhẹ vào động cơ hoặc thay kim phun, hệ thống làm mát khí nạp lớn hơn hoặc gắn tăng áp/siêu nạp để tăng công suất. Stage 3 nâng cấp toàn bộ như ECU, ống xả, các chi tiết động cơ cho ra công suất mạnh nhất mà xe có thể chịu được.
Chủ nhân chiếc 911 còn mang thêm chiếc Porsche 718 Boxster đời 982 đã nâng cấp lên Stage 3. Ngoại thất nâng cấp nhẹ ở bodykit cho giống bản 718 Spyder RS, trong khi phần công suất sử dụng của một số hãng độ như MST Performance (Đài Loan), M&M Exhaust (Đức), Raggdoll (Mỹ) và nhiều các bộ phận khác.
Mẫu Aston Martin DBX cũng góp mặt. Xe có màu ngoại thất độc nhất, được thay la-zăng bản DBX 707 và hệ thống ống xả kép của Akrapovic.
Chỉ một chiếc Maserati Granturismo màu vàng tham dự sự kiện. Xe nhập khẩu chính hãng, từng có mức giá mới khoảng 14 tỷ đồng. Chất thể thao ở thiết kế ngoại, nội thất và vận hành rất riêng của mẫu xe Italy không dành cho số đông.
Xe cơ bắp Mỹ Dodge Challenger SXT đời 2016 với nhiều nâng cấp như bodykit thế hệ mới, cụm đèn pha mới, la-zăng 5 chấu kép, hệ thống treo Air Lift giúp nâng hạ gầm, hệ thống ống xả Akrapovic. Xe sử dụng động cơ Pentastar 3,6 lít V6, công suất 305 mã lực và mô-men xoắn 362 Nm.
Có hai chiếc Ford Mustang xuất hiện, trong đó có chiếc bản kỷ niệm 50 năm. Chủ xe cho biết xe được tùy chọn cá nhân hóa từ hãng và mất 10 tháng để đưa về Việt Nam. Xe sử dụng động cơ 2,3 lít Ecoboost, công suất 330 mã lực. Bên cạnh là chiếc Audi R8 V8 màu trắng, nâng cấp bodykit của hãng Regula, la-zăng Oxigin, hệ thống ống xả Capristo và nhiều chi tiết bằng carbon.
Bộ đôi "khủng long" đến từ Mỹ, Ford F-450 Super Duty và Ford F-150 Harley Davidson đứng riêng một chỗ do chiều dài quá cỡ. F-450 Super Duty có chiều dài gần 7 m, nặng gần 3,9 tấn và có 6 bánh, động cơ diesel Power Stroke 6,7 lít V8, công suất 450 mã lực và mô-men xoắn 1.268 Nm. Trước đây đã có một showroom tư nhân nhập về chiếc màu đỏ với mức giá hơn 6 tỷ đồng.
Chiếc Ford F-150 Harley Davidson thuộc dạng hàng hiếm tại Việt Nam với số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phiên bản Harley Davidson có diện mạo hầm hố hơn, gầm cao hơn và động cơ 5 lít V8 hút khí tự nhiên được hãng độ lên công suất hơn 700 mã lực. Xe từng có giá hơn 8 tỷ đồng vào năm 2020.
Ở Hà Nội không có quá nhiều không gian và sân chơi để các chủ xe tụ họp và làm thành buổi "car meet" giống nước ngoài, chủ yếu thường là các buổi tự phát diễn ra chớp nhoáng vài tiếng với số lượng xe ít ỏi. Vì vậy khu vực Motorsport diễn ra khiến nhiều chủ xe rất hào hứng, thậm chí một số thành viên dù đăng ký tham dự ngày thứ hai, nhưng sẵn sàng đến để giao lưu cả ba ngày diễn ra sự kiện.
Giữa buổi diễn ra cuộc thi nẹt pô để tìm ra chiếc xe nào có âm thanh ống xả hay nhất. Việc tập trung dàn xe nẹt pô thu hút đông đảo khách đang có mặt tại triển lãm. Nhiều khách tham quan cho biết cảm thấy bất ngờ và phấn khích khi được nhìn tận mắt những chiếc xe trước giờ chỉ thấy trên màn hình và không nghĩ có một sự kiện về xe lớn như vậy diễn ra tại Hà Nội.
Minh Quân