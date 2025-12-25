Loạt trò chơi cho cả gia đình tại Vietnam Mobility Show cuối tuần này

Hà NộiTriển lãm phương tiện di chuyển Việt Nam 2025 là điểm hẹn cuối tuần dành cho cả gia đình với nhiều hoạt động vui chơi giải trí.

Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) không chỉ mang đến ngày hội cho người yêu xe, mà còn cung cấp không gian vui chơi cuối tuần, là điểm hẹn không thể bỏ qua cho cả gia đình. Diễn ra trong 3 ngày 26–28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, mở cửa tự do, với không gian ngoài trời rộng gần 90.000 m2, nơi bố mẹ và con trẻ có thể cùng nhau trải nghiệm, vận động, vui chơi và học hỏi.

Song song với khu trưng bày và trải nghiệm xe, CarPlay – khu vui chơi và trải nghiệm được thiết kế riêng để bố mẹ và con cùng vận động, sáng tạo và gắn kết trong không khí sôi động và thân thiện.

>> Đăng ký tham gia triển lãm, vào cửa tự do

Đua xe chòi chân là một hoạt động tại VnMS. Ảnh: Ander

Tại đây, trẻ em không chỉ "đi theo bố mẹ xem xe" mà trở thành nhân vật chính của những hoạt động vui chơi an toàn và bổ ích. Thu hút số lượng đông đảo nhất sẽ là Carlympic Family Run, nơi cha mẹ cùng con sẽ chinh phục đường chạy 1,5 km xung quanh cung triển lãm Kim Quy, với các chướng ngại vật vui nhộn, nơi các bé sẽ được thử thách để vượt qua chính mình.

Bên cạnh đó, các bé được thỏa sức lắp ráp mô hình ôtô bằng Lego, tham gia đua xe chòi chân an toàn, hay vẽ tranh, tô màu trong không gian mở, nơi trí tưởng tượng được khuyến khích phát triển. Sau khi vận động, khu ẩm thực là điểm dừng chân cho cả gia đình.

Vietnam Mobility Show 2025 còn mang đến một hoạt động mang ý nghĩa giáo dục thiết thực: Workshop tập huấn kỹ năng "Thoát hiểm - Thoát nạn trên xe" dành cho trẻ em. Xuất phát từ câu hỏi "Nếu không có người lớn bên cạnh, con sẽ làm gì khi xảy ra sự cố?", chương trình giúp trẻ hình thành phản xạ an toàn trong những tình huống khẩn cấp trên ôtô.

Vietnam Mobility Show 2025 vượt qua giới hạn một giải thưởng ôtô, trở thành ngày hội chung, không gian để các gia đình trải nghiệm, vui chơi, học hỏi, lưu giữ những khoảnh khắc đầm ấm.

Vietnam Mobility Show 2025 dự kiến sẽ đón 50.000 lượt khách trải nghiệm trong các ngày 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.

