Loạt nhà chống lũ ở Hòa Thịnh sau hơn hai tuần xây dựng

Sau hơn hai tuần thi công, phần lớn các căn nhà đã hoàn thành tầng một, khu vực gác lửng tầng hai đang dần hoàn thiện.
Theo UBND tỉnh Đăk Lăk, mức hỗ trợ xây dựng đối với nhà sập hoàn toàn do mưa lũ là 170 triệu đồng mỗi căn; nhà hư hỏng nặng 40 triệu đồng; nhà tốc mái, hư hỏng một phần 10 triệu đồng.
Thợ đang lắp dựng khung cửa tại khu vực tầng hai.
Ông Trần Xuân Hoại, 50 tuổi, cho biết trận lũ vừa qua không chỉ làm sập nhà mà còn cuốn trôi chuồng trại, máy móc nông nghiệp và nhiều vật nuôi, thiệt hại hơn 200 triệu đồng. "Được hỗ trợ xây nhà giúp tôi phần nào ổn định lại cuộc sống", ông Hoại nói.
Bộ đội cùng người dân đang hoàn thiện phần mái, dự kiến lợp tôn vào ngày 20/12.
Trung tá Phạm Văn Cường, Phó chính ủy Lữ đoàn Vận tải 655 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5), cho biết sau khi nhận lệnh, đơn vị đã điều động 13 cán bộ, chiến sĩ về xã Hòa Thịnh hỗ trợ người dân xây nhà.
"Công việc được triển khai liên tục ngày đêm, phấn đấu hoàn thành sớm nhất một căn nhà tại thôn Phú Hữu", ông Cường nói.
Trong thời gian chờ nhà mới, các hộ dân ở thôn Phú Hữu sinh sống trong những căn lều dã chiến do quân đội dựng tạm. "Tưởng như mất hết, nhưng Tết này chúng tôi đã có nhà mới để sum vầy. Xin cảm ơn các chiến sĩ bộ đội và Chính phủ", bà Lê Thị Yến, 76 tuổi, nói.
Theo thống kê, mưa lũ tại Đăk Lăk làm 113 người thiệt mạng; hàng trăm nhà dân cùng nhiều công trình giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi bị hư hỏng, nông sản và vật nuôi thiệt hại nặng. Tổng thiệt hại ước gần 7.000 tỷ đồng.
Bùi Toàn
Quỹ Hy vọng - Báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm chung tay hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh, tái thiết cơ hạ tầng bị tàn phá sau bão lũ. Quý độc giả ủng hộ tại đây.