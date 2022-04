Loạt chương trình du lịch mới ở miền Trung

Nhiều chương trình mới như Đêm Mỹ Sơn, khám phá động Phong Nha về đêm được mở trong tháng 4 và 5.

Tháng 5 tới, chương trình biểu diễn nghệ thuật ngoài trời Đêm Mỹ Sơn huyền thoại sẽ diễn ra tại Thánh địa Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Màn trình diễn gồm ba chương dài 60 phút với hơn 200 diễn viên, tái hiện vẻ đẹp miền tháp cổ qua những thời kỳ, đặc biệt là trung tâm tôn giáo quan trọng nhất của Vương quốc cổ Chăm pa.

Đêm Mỹ Sơn huyền thoại là sản phẩm du lịch được đưa vào hoạt động từ tháng 5. Ảnh: Đắc Thành

Thực cảnh Ký ức Hội An cũng đã hoạt động trở lại. Đây là chương trình biểu diễn hút khách của phố cổ Hội An. Qua âm nhạc, ánh sáng cùng sự uyển chuyển của hàng trăm diễn viên, du khách sẽ được tìm hiểu thương cảng Hội An sầm uất suốt 400 năm. Chương trình diễn ra vào 20h thứ 6 và 7 hàng tuần tại đảo Ký ức Hội An, Cồn Hến, Nguyễn Tri Phương.

Tại TP Đà Nẵng, Áo dài show mở lại vào 1/5, tại số 1A Trần Văn Đán. Từ 1 đến 30/5, chương trình giảm 50% giá vé cho khách du lịch trong suất diễn 19h45 hằng ngày. Áo dài show là chương trình biểu diễn ở Huế từ năm 2018 và Đà Nẵng từ năm 2019, nhằm quảng bá thương hiệu áo dài, nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Bên cạnh đó, chương trình cũng mang đến những màn múa hát của các nghệ sĩ trong trang phục áo dài.

Trình diễn áo dài ở Huế trước dịch Covid-19. Ảnh: Áo dài show

"Vương quốc hang động" Quảng Bình giới thiệu loạt sản phẩm mới, trong đó có tour Khám phá bí ẩn Phong Nha về đêm do Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức. Du khách sẽ được trải nghiệm chèo kayak khám phá chiều sâu bí ẩn của hang động, ngắm những khối thạch nhũ đá, kí tự của người Chăm Pa cổ khắc trên vách đá, chum cổ... Kết thúc hành trình, du khách được thưởng thức tiệc nướng ngoài trời với những đặc sản địa phương.

Tại khu vực hố sụt Kong, du khách được trải nghiệm một trong những tour có độ khó nhất Việt Nam của Jungle Boss Tour, khi đu dây 100 m xuống hố sụt. Du khách sẽ được đi bộ giữa rừng nguyên sinh, trèo qua những tảng đá, bơi trong hang tối... Hành trình đưa bạn khám phá hang Pygmy, hang Over và hang Hổ.

Tại Thừa Thiên Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm miễn phí, như Âm sắc cung đình và Huế xưa, ca Huế... nhằm tái hiện các nghi thức và hoạt động chốn cung đình. Ngoài ra tỉnh có một số sản phẩm mới như phố đi bộ Hoàng Thành, phố ẩm thực trên đường Đinh Tiên Hoàng khai trương vào tháng 4.

Bầu trời đêm từ bãi trại trong hố sụt Kong, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình. Ảnh: Jungle Boss Tour

Lan Hương