Lò hỏa táng New Delhi quá tải

Ấn ĐộKhi mẹ của Raj Singh qua đời vì Covid-19 ở New Delhi, anh nghĩ có thể lo cho bà một lễ hỏa táng trọn vẹn theo nghi lễ của người Hindu.

Tuy nhiên, thay vì tụng kinh và rảy nước thánh từ sông Hằng, tất cả những gì Singh có thể làm là đặt túi nhựa bọc thi thể người mẹ 70 tuổi lên một giàn gỗ và cùng vài người thân chứng kiến lễ hỏa thiêu.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn mẹ ra đi như thế này", anh nói.

Thi thể một người chết vì Covid-19 được chuyển từ xe cứu thương đến nhà hỏa táng ở New Delhi hôm 5/6. Ảnh: AP

Giống nhiều nơi khác trên thế giới, Covid-19 đã khiến cho việc mai táng người chết ở New Delhi trở nên vội vã, hầu như tránh các nghi lễ tưởng niệm. Các nghĩa trang và lò hỏa táng đều bị quá tải, vì thế không có nhiều thời gian cho các nghi lễ và thậm chí nếu có, chính phủ cũng hạn chế số người tham dự, họ còn phải tuân thủ giãn cách và đeo khẩu trang.

New Delhi đã ghi nhận gần 1.100 ca tử vong do Covid-19, nhưng các nghĩa trang và lò hỏa táng trong thành phố cho biết con số thực tế cao hơn số liệu công bố vài trăm ca. Các nhà xác bệnh viện đều không còn chỗ trống, nhân viên phải bảo quản một số thi thể bằng đá lạnh dưới nhiệt độ mùa hè tới 40 độ C.

"Ban đầu, tôi thường chỉ chở một thi thể. Còn bây giờ, những người làm việc ở nhà xác sẽ chất nhiều thi thể nhất có thể lên xe tôi", Bhijendra Dhigya, người lái xe từ bệnh viện đến lò hỏa táng, cho biết.

Số ca tử vong ở New Delhi gia tăng khi Covid-19 cũng đang lan rộng khắp

Ấn Độ với khoảng 10.000 ca nhiễm mới và hơn 300 người chết mỗi ngày. Trong khi đó, Ấn Độ đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế sau 10 tuần phong tỏa vào hôm 8/6, cùng ngày nước này ghi nhận số người chết vì Covid-19 cao kỷ lục.

Hôm nay, Ấn Độ vượt Anh, trở thành vùng dịch lớn thứ tư thế giới với 297.535 ca nhiễm nCoV và 8.498 ca tử vong. Tuy nhiên, số ca nhiễm trên thực tế được cho là cao hơn vì nhiều lý do, trong đó có năng lực xét nghiệm hạn chế.

Các cơ sở y tế ở New Delhi đang ở trong tình trạng căng như dây đàn. Thứ trưởng Nội các Ấn Độ Manish Sisodia tuần này cho hay số ca nhiễm nCoV ở thủ đô hiện là gần 35.000, nhưng có thể tăng lên 550.000 vào cuối tháng 7, trong kịch bản tồi tệ nhất.

Khi đó, New Delhi sẽ cần 80.000 giường bệnh, trong khi hiện tại chỉ có gần 9.000 giường cho bệnh nhân Covid-19. Chính phủ đang cân nhắc trưng dụng các khách sạn và sân vận động làm bệnh viện dã chiến. Nhà hỏa táng Nigambodh Ghat ở New Delhi đã xử lý hơn 500 trường hợp kể từ khi dịch bùng phát. Khi một số lò thiêu bị hỏng, không có người sửa chữa, buộc nhân viên phải chuyển qua dùng giàn thiêu truyền thống bằng gỗ. Dù các lò hỏa táng đã kéo dài thời gian làm việc, không có thời gian để các gia đình tiến hành những nghi lễ cúng bái, tưởng niệm. Lò hỏa táng gần như yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gỗ cháy lách tách và tiếng còi xe cứu thương đưa thi thể tới. Người thân đứng xem lễ chôn cất một nạn nhân Covid-19 tại nghĩa trang ở New Delhi hôm 5/6. Ảnh: AP Covid-19 cũng khiến các nghi lễ chôn cất của người Hồi giáo không thể diễn ra. Trước khi chôn cất, thi thể được tắm rửa sạch, những người dự tang được phép nhìn mặt người chết và một lễ cầu nguyện được tổ chức, sau đó giáo sĩ sẽ đọc kinh. Các thành viên gia đình sẽ tham gia đưa thi thể xuống mộ. Tuy nhiên, các thi thể bây giờ được đưa tới nghĩa trang Hồi giáo lớn nhất New Delhi trên các xe tang do những nhân viên mặc áo bảo hộ điều khiển. Thi thể không được tắm rửa và người đến viếng không thể nhìn mặt họ, cũng không có phần đọc kinh. Nghĩa trang này đã tiếp nhận hơn 200 nạn nhân Covid-19 và với các thi thể vẫn tiếp tục được đưa tới, những huyệt mộ đang nhanh chóng được lấp đầy. Vào một ngày gần đây, tại lễ mai táng một thanh niên 22 tuổi tử vong do Covid-19, một máy xúc hối hả đào mộ khi 4 người thân vội vã cầu nguyện. Thi thể sau đó được hạ huyệt bằng dây thừng. Mohammad Shameem, một phu đào mộ hiện giám sát việc chôn cất các thi thể, đã lắc đầu chán nản khi chiếc máy xúc nhanh chóng chuyển sang đào một ngôi mộ khác. "Không nên chôn cất như thế", ông nói.

Anh Ngọc (Theo AP)