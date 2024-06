Lo biển động, Mỹ rút cầu tàu 320 triệu USD khỏi Gaza

Cầu tàu trị giá 320 triệu USD được Mỹ rút khỏi Dải Gaza sau một tuần nối lại hoạt động, nhằm tránh bị hư hại do biển động mạnh.

"Do tình trạng biển động mạnh, cầu tàu viện trợ sẽ được rút khỏi vị trí neo tại Dải Gaza và kéo về thành phố Ashdod của Israel. An toàn của binh sĩ Mỹ là ưu tiên hàng đầu, động thái di dời cầu tàu sẽ ngăn những hư hại cấu trúc do sóng lớn", Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, cho biết hôm 14/6.

CENTCOM khẳng định đây không phải quyết định dễ dàng, nhưng là bước đi cần thiết để bảo đảm cầu tàu có thể tiếp tục hoạt động trong tương lai. "Cầu tàu sẽ tái triển khai nhanh chóng đến Dải Gaza sau khi hết sóng lớn", cơ quan này cho hay.

Xe tải chở hàng trên cầu tàu viện trợ ở Dải Gaza trong ảnh công bố hôm 14/6. Ảnh: CENTCOM

Thông báo được đưa ra một tuần sau khi Lầu Năm Góc thông báo cầu tàu trị giá 320 triệu USD được đưa trở lại Dải Gaza sau gần hai tuần sửa chữa vì bị sóng lớn đánh vỡ. Theo CENTCOM, cầu tàu đã hỗ trợ tiếp nhận hơn 3.500 tấn hàng hóa cho Dải Gaza và phân phát đến nhà kho của Liên Hợp Quốc tại khu vực kể từ ngày 17/5, trong đó hơn 2.500 tấn được vận chuyển trong tuần qua.

Dự án cầu tàu của Mỹ đã hứng chịu nhiều chỉ trích vì chi phí triển khai cao và không đáp ứng được kế hoạch đề ra. Ngày 16/5, quá trình xây cầu tàu hoàn tất, chậm tiến độ hơn nhiều so với mức 60 ngày được Lầu Năm Góc dự tính, những lô hàng đầu tiên được chuyển đến Dải Gaza sau đó ba ngày.

Hàng loạt sự cố cũng xảy ra trong quá trình cầu tàu hiện diện tại Dải Gaza. Ba quân nhân thuộc biên chế tàu hải quân USNS Roy P. Benavidez ngày 23/5 gặp sự cố "không liên quan tới chiến đấu" trên cầu tàu. Hai binh sĩ bị thương nhẹ được điều trị tại chỗ, nhưng một người chịu thương tích nghiêm trọng và phải nhập viện.

4 tàu đổ bộ cơ giới và sà lan hỗ trợ ổn định cầu tàu đứt dây neo, trôi dạt và mắc cạn trên bờ biển Israel vì sóng lớn hôm 25/5. Hải quân Israel sau đó phải hỗ trợ đưa các tàu rời khỏi vị trí mắc cạn.

Cách hoạt động của cầu tàu viện trợ Dải Gaza do Mỹ xây dựng. Đồ họa: BBC

Lầu Năm Góc ban đầu ước tính cầu tàu có thể vận chuyển 150 xe tải chở hàng cứu trợ mỗi ngày khi hoạt động hết công suất. Chính quyền Tổng thống Joe Biden từng khẳng định cầu tàu không phải giải pháp toàn diện cho tình hình nhân đạo ở Dải Gaza, mà chỉ là phương án mang tính tình thế.

Trước khi xung đột bùng phát hồi tháng 10/2023, mỗi ngày Dải Gaza có thể tiếp nhận trung bình 500 xe tải cứu trợ. Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) ước tính cần duy trì 600 xe tải vào Dải Gaza mỗi ngày để giảm bớt gánh nặng lương thực, ngăn những cộng đồng ở đây rơi vào nạn đói.

Vũ Anh (Theo AFP)