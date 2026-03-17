Lính Lebanon thiệt mạng trong trận tập kích của Israel

Một binh sĩ Lebanon thiệt mạng và 4 người bị thương trong cuộc không kích của Israel nhắm vào khu vực Nabatieh ở miền nam.

Quân đội Lebanon ngày 17/3 cho biết nhóm 5 binh sĩ bị trúng đòn tập kích từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khi đang di chuyển bằng ôtô và xe máy tại khu vực Nabatieh, miền nam nước này.

Trong thông báo đăng trên X, quân đội Lebanon gọi sự việc là "một cuộc tập kích mang tính thù địch của Israel". Những người bị thương được đưa tới bệnh viện, song một người sau đó tử vong vì trọng thương. 4 quân nhân còn lại đang được điều trị.

IDF cho biết đã nắm được thông tin có thương vong là quân nhân Lebanon liên quan một cuộc không kích ở miền nam nước láng giềng. IDF cho biết sự việc đang được xem xét, đồng thời khẳng định các chiến dịch quân sự của họ chỉ nhắm mục tiêu vào lực lượng Hezbollah chứ không chống lại quân đội Lebanon.

Cuộc tập kích diễn ra trong giai đoạn Israel gia tăng các đợt tấn công trên khắp lãnh thổ Lebanon. Giới chức Lebanon cho biết các cuộc không kích trong tháng này đã khiến ít nhất 886 người thiệt mạng, trong đó có 111 trẻ em và 67 phụ nữ.

Tiêm kích F-16I Israel cất cánh làm nhiệm vụ tập kích trong hình ảnh được công bố ngày 12/3. Ảnh: IDF

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc nói rằng các đợt không kích của Israel đã phá hủy nhiều tòa nhà dân cư trong khu vực đô thị đông đúc, khiến nhiều thành viên trong cùng gia đình, bao gồm phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng. Cơ quan này cho rằng các cuộc tấn công như vậy làm dấy lên lo ngại về việc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.

Theo số liệu của chính phủ Lebanon, gần 1/5 dân số nước này hiện đã phải rời bỏ nhà cửa. Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng này tiếp tục trầm trọng hơn tại Lebanon vì chiến sự mở rộng quy mô và kéo dài.

Căng thẳng Israel - Lebanon leo thang từ ngày 2/3, khi Hezbollah phóng loạt rocket vào miền bắc Israel nhằm ủng hộ Iran. Israel sau đó tăng cường các cuộc tấn công và triển khai thêm lực lượng tới khu vực biên giới phía bắc.

IDF vẫn duy trì hiện diện tại 5 vị trí ở miền nam Lebanon kể từ sau lệnh ngừng bắn với Hezbollah hồi tháng 11/2024. Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã nhiều lần cảnh báo Lebanon có thể "mất lãnh thổ" nếu nước láng giềng không quyết liệt giải giáp Hezbollah theo đúng thỏa thuận ngừng bắn.

Vị trí Israel và Lebanon. Đồ họa: RENA

Thanh Danh (Theo Reuters, AFP, Al Jazeera)