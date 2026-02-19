Lính Israel nhận nhầm địch - ta, bắn chết đồng đội

Quân nhân Israel tưởng nhầm đồng đội đang tuần tra ở Dải Gaza là tay súng đối phương, sau đó khai hỏa khiến một người thiệt mạng.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết Ofri Yafe, trung sĩ 21 tuổi thuộc đơn vị trinh sát của một lữ đoàn lính dù, đã thiệt mạng sau "sự cố bắn nhầm đồng đội" tại miền nam Dải Gaza hôm 18/2.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, sự việc xảy ra lúc 2h khi hai đơn vị thuộc lữ đoàn này triển khai hoạt động tuần tra thường lệ gần "Ranh giới Vàng", đường phân định khu vực do IDF kiểm soát ở Dải Gaza.

Một trong hai đơn vị đã "mắc sai lầm trong quá trình nhận diện địch - ta" và nổ súng, khiến Yafe bị thương nặng. Trung sĩ Israel nhanh chóng được trực thăng cứu thương chuyển tới bệnh viện, song đã chết trên đường đi do vết thương quá nặng.

Trung sĩ sĩ Ofri Yafe trong ảnh đăng ngày 18/2. Ảnh: IDF

Yafe là binh sĩ Israel thứ 5 thiệt mạng tại Dải Gaza kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Tel Aviv và nhóm vũ trang Hamas có hiệu lực vào tháng 10/2025. Những binh sĩ còn lại chết sau các cuộc tấn công do những tay súng Palestine tiến hành.

Theo dữ liệu của IDF, trong số 472 binh sĩ Israel tử trận ở Dải Gaza kể từ khi quân đội Israel phát động chiến dịch trên bộ nhằm đối phó Hamas, ít nhất 80 trường hợp là do đồng đội bắn nhầm và các sự cố khác.

IDF cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có trục trặc trong khâu liên lạc giữa các đơn vị, binh sĩ kiệt sức và không tuân thủ quy định.

Israel và Hamas vẫn cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Cơ quan phòng vệ dân sự tại Dải Gaza hôm 15/2 cho biết các cuộc tập kích của Israel đã khiến ít nhất 12 người chết. Theo cơ quan y tế do nhóm vũ trang Hamas kiểm soát ở Dải Gaza, Israel đã sát hại 603 người Palestine và làm 1.618 người bị thương kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Phạm Giang (Theo AFP, Times of Israel)