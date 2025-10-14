Lính Israel bắn chết 5 người Palestine tại Gaza City

Quân đội Israel cho biết binh sĩ nước này nổ súng hạ 5 người Palestine tại Dải Gaza vì không tuân thủ yêu cầu lùi về sau ranh giới họ đặt ra.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 14/10 cho biết nhóm 5 người Palestine "cố gắng tiếp cận lực lượng của chúng tôi ở khu Shejaiya, phía đông Gaza City, sau khi vượt qua Đường Vàng", ranh giới ngăn cách khu vực binh sĩ Israel rút lui về sau lệnh ngừng bắn với phần còn lại của Dải Gaza.

"Do nhóm này từ chối rời khỏi khu vực, binh sĩ Israel nổ súng bắn hạ họ", IDF cho biết. "Chúng tôi kêu gọi người dân Dải Gaza tuân thủ chỉ thị của IDF và không tiếp cận binh sĩ Israel được triển khai trong khu vực".

Ranh giới Đường Vàng tại Dải Gaza. Đồ họa: AFP

IDF cũng phủ nhận thông tin cho rằng nhóm người Palestine nói trên hoặc các tay súng khác đã đột nhập vào điểm đóng quân của Israel trong khu vực. Giới chức Dải Gaza chưa bình luận về thông tin.

Vụ nổ súng diễn ra sau khi Israel và Hamas ngày 9/10 ký thỏa thuận giai đoạn một về ngừng bắn tại Dải Gaza sau các cuộc đàm phán ở Ai Cập. Theo thỏa thuận, Hamas trả tự do cho 20 con tin còn sống và thi thể những người đã chết. Đổi lại, Israel trả tự do cho 1.986 tù nhân, phần lớn là người Palestine.

Theo lộ trình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, sau khi Hamas và Israel trao đổi con tin - tù nhân, IDF rút lực lượng khỏi Dải Gaza để chuẩn bị cho các bước đàm phán tiếp theo.

Giới chuyên gia nhận định điều có thể gây trở ngại cho thỏa thuận hòa bình cuối cùng là Hamas từ chối giải giáp và Israel không cam kết rút quân hoàn toàn khỏi Gaza.

Xe tăng, thiết giáp và máy ủi của Israel tại Dải Gaza ngày 11/10. Ảnh: IDF

Tổng thống Trump, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 13/10 ký tuyên bố chung về Gaza.

Trong tuyên bố, các bên cam kết theo đuổi tầm nhìn toàn diện về hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung khu vực, đồng thời hoan nghênh những tiến bộ đã đạt được về thiết lập thỏa thuận hòa bình "toàn diện và bền vững" tại Dải Gaza.

Nguyễn Tiến (Theo Al Jazeera, Times of Israel, AFP)