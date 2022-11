LHQ bác đề xuất của Nga về điều tra vũ khí sinh học

Hội đồng Bảo an LHQ bác nghị quyết do Nga soạn thảo về kêu gọi điều tra cáo buộc Mỹ liên quan phát triển vũ khí sinh học ở Ukraine.

Nghị quyết do Nga soạn thảo được đưa ra bỏ phiếu ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 2/11, trong đó đề nghị "thành lập ủy ban bao gồm tất cả thành viên Hội đồng Bảo an để điều tra các cáo buộc chống lại Mỹ và Ukraine" liên quan nghĩa vụ của họ theo công ước cấm phát triển, sản xuất và sử dụng vũ khí sinh học.

Nghị quyết nhận được hai phiếu ủng hộ của Nga và Trung Quốc. Ba nước còn lại trong nhóm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an là Mỹ, Anh, Pháp bỏ phiếu chống, trong khi 10 thành viên không thường trực bỏ phiếu trắng.

Phó đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy phát biểu trong phiên họp tại trụ sở LHQ ở New York tháng 7/2022. Ảnh: AFP.

Phó đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy bày tỏ ông lấy làm tiếc về kết quả bỏ phiếu, nói rằng "các nước phương Tây đã chứng minh bằng mọi cách rằng luật không áp dụng cho họ".

"Đây là tâm lý thuộc địa thông thường mà chúng tôi đã quen và chúng tôi thậm chí không ngạc nhiên về điều đó", ông nói, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục nêu ra vấn đề này tại hội nghị đánh giá của Công ước Vũ khí Sinh học, từ ngày 28/11 đến 16/12 tại Geneva, Thụy Sĩ.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield tuyên bố Mỹ bỏ phiếu chống vì cáo buộc này dựa trên "thông tin không trung thực và hoàn toàn thiếu tôn trọng". "Nghị quyết này là dấu mốc cho sự dối trá của Nga", bà nói.

Nga tuần trước yêu cầu LHQ tiến hành cuộc điều tra về cáo buộc mà nước này thường xuyên đưa ra kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2. Moskva nói rằng có tài liệu cho thấy Lầu Năm Góc cấp vốn cho các nghiên cứu sinh học ở Ukraine để xây dựng cơ chế bí mật phát tán các mầm bệnh chết người. Mỹ và Ukraine bác bỏ cáo buộc, chỉ trích đây là "bịa đặt".

Phó đại diện cấp cao của LHQ về các vấn đề giải trừ quân bị Adedeji Ebo khi đó nói rằng LHQ chưa từng nghe về các chương trình như vậy và không có nhiệm vụ hoặc năng lực kỹ thuật để điều tra cáo buộc.

Huyền Lê (Theo AFP)