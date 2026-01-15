Lê Viktor muốn giải quyết UAE trong 90 phút

Arab SaudiTiền vệ Việt kiều Lê Viktor không muốn Việt Nam phải bước vào hiệp phụ hay luân lưu, khi đối đầu UAE ở tứ kết U23 châu Á 2026.

* Việt Nam - UAE: 22h30 thứ Sáu 16/1, trên VnExpress.

"Tôi muốn trận tứ kết khép lại trong hai hiệp chính, với chiến thắng thuộc về Việt Nam", Lê Viktor nói trước buổi tập chiều 14/1. "Tâm lý, sự quyết tâm và kế hoạch phải được chuẩn bị kỹ cho trận này".

Việt Nam vào tứ kết với tư cách nhất bảng A, sau khi hạ Jordan 2-0, Kyrgyzstan 2-1 và chủ nhà Arab Saudi 1-0. Còn UAE đứng nhì bảng B, sau khi thắng Qatar 2-0, thua Nhật Bản 0-3 và hòa Syria 1-1.

Tiền vệ Việt Nam Lê Viktor (áo trắng) trong trận thắng Arab Saudi 1-0 ở lượt cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 12/1/2026. Ảnh: AFC

Với tần suất thi đấu ba ngày một trận, một số cầu thủ Việt Nam bắt đầu xuất hiện sự mệt mỏi và dấu hiệu chấn thương. Trong khi đó, UAE có ít ngày nghỉ hơn nhưng được đánh giá cao hơn về thể lực và sức bền.

Lê Viktor cho biết đã cùng toàn đội xem UAE đấu Syria qua truyền hình, trong khi đó HLV Kim Sang-sik và các thành viên khác trong ban huấn luyện đến xem trực tiếp ở sân Prince Abdullah Al Faisal. "U23 châu Á tập hợp toàn đội mạnh và UAE cũng có điểm hay riêng trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Việt Nam cũng vậy, và chúng tôi sẽ cố gắng bằng mọi giá vượt qua họ", tiền vệ sinh năm 2003 cho hay.

Tại vòng chung kết, Lê Viktor ngồi dự bị trong hai trận đầu. Sau đó, anh được xếp đá chính ở trận gặp Arab Saudi, trước khi rời sân đầu hiệp hai. Anh cùng Nguyễn Công Phương và Nguyễn Ngọc Mỹ được giao nhiệm vụ di chuyển liên tục để pressing đối phương. Tiền vệ này hy vọng đã đáp ứng được yêu cầu từ HLV Kim Sang-sik, và mong được vào sân trong một khoảng thời gian nhất định, để hỗ trợ đồng đội và góp sức giành kết quả tốt nhất trước UAE.

Xét lịch sử đối đầu, UAE đang chiếm ưu thế qua 8 trận (hòa 4 và thắng 4). Trong số đó, có 5 trận chính thức, gồm Asiad 14 năm 2002 (hòa 0-0), vòng 1/8 Asiad 17 năm 2014 (thắng 3-1), vòng bảng U23 châu Á 2016 (3-2), tranh HC đồng Asiad 18 năm 2018 (1-1, luân lưu 4-3) và vòng bảng U23 châu Á 2020 (0-0). Hai lần gần nhất, trong các trận giao hữu năm 2022 và 2023, UAE cũng lần lượt thắng 3-0 và 4-0.

Hiếu Lương