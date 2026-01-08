Lễ trao giải Tech Awards 2025 diễn ra chiều nay

TP HCMLễ trao giải Tech Awards 2025, diễn ra từ 16h, sẽ xướng tên các thương hiệu, sản phẩm số xuất sắc cùng Top 3 nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng.

16 hạng mục giải thưởng của Tech Awards 2025 được chia làm bốn nhóm nội dung gồm Ứng dụng (3 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và hạng mục Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng.

Các đại diện nhận giải thưởng tại Tech Awards 2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên từ 2012 của VnExpress, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật, bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Năm nay, chương trình thay đổi diện mạo mới, tạm biệt logo chữ "S" quen thuộc và chào đón biểu tượng "TA" cùng chuỗi hoạt động công nghệ - giải trí - kết nối doanh nghiệp. Đây là năm đầu tiên các đơn vị có thể tự ứng cử sản phẩm, dịch vụ của mình trong các hạng mục, bên cạnh lựa chọn từ ban tổ chức, giúp giải thưởng không bỏ sót ứng cử viên tiềm năng.

Chương trình bình chọn gồm hai giai đoạn: vòng Sơ loại (20/11-08/12/2025) và Chung kết (11-31/12/2025). Số lượt bình chọn độc giả chiếm 30% tổng điểm, trong khi đánh giá của ban giám khảo sẽ quyết định 70% khả năng đoạt giải của đề cử. Ban giám khảo, là các chuyên gia, nhà báo công nghệ uy tín, sẽ chấm điểm chi tiết cho từng đề cử dựa trên các tiêu chí quan trọng, như thành tích đạt được trong năm 2025, trải nghiệm người dùng...

Song song với Lễ trao Giải thưởng Công nghệ xuất sắc chiều 8/1, chương trình cũng có hàng loạt hoạt động bên lề. Trong đó, Tech Show, diễn ra từ 9h cùng ngày, là nơi các hãng trình diễn những tính năng, công nghệ và cải tiến mới nhất.

Người đến tham dự sự kiện cũng có thể tham gia trò chuyện với KOL và chuyên gia công nghệ nổi tiếng về kinh nghiệm sử dụng, trải nghiệm thiết bị mới, cũng như cập nhật kiến thức và xu hướng, cách sử dụng sản phẩm...

Chương trình mở cửa tự do tại trung tâm hội nghị Thiskyhall Sala, tuy nhiên nếu đăng ký trước, độc giả có cơ hội nhận nhiều quà tặng giá trị.

