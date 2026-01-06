Những hoạt động nổi bật tại Tech Awards 2025

TP HCMTech Awards 2025, do VnExpress tổ chức, gồm hai hoạt động Tech Show và Lễ trao giải Công nghệ xuất sắc, diễn ra ngày 8/1 tại Thiskyhall Sala Convention Center.

Tech Awards 2025 sẽ khai mạc vào 9h. Sự kiện mở cửa tự do, tuy nhiên khách đăng ký tham dự trước và check-in sớm có cơ hội nhận loạt quà tặng công nghệ như quạt cầm tay, máy sấy tóc, bếp từ đơn. Chương trình với nhiều hoạt động, chia làm hai phiên sáng - chiều.

Đăng ký tham dự miễn phí

Phối cảnh sân khấu Tech Awards 2025. Ảnh: BTC

Tech Show

Sự kiện bắt đầu lúc 9h với Tech Show, nơi đại diện các hãng sẽ giới thiệu cách họ ứng dụng công nghệ để giúp cuộc sống trở nên tiện nghi và tối giản.

Mở đầu, đại diện Schneider Electric trình bày tham luận về "Công nghệ xanh" - hướng phát triển bền vững đang được doanh nghiệp toàn cầu ưu tiên.

Tiếp đó, Phó tổng giám đốc Amway Việt Nam chia sẻ chủ đề "Nơi công nghệ tạo nên sự khác biệt trong chăm sóc sức khỏe", tập trung vào xu hướng ứng dụng thiết bị thông minh để nâng cao chất lượng sống.

Phần thuyết trình thứ ba, Giám đốc Phát triển sản phẩm ngành hàng tủ lạnh Toshiba Lifestyle Việt Nam sẽ giới thiệu công nghệ giúp bảo quản thực phẩm hiệu quả hơn qua chủ đề "Xu hướng tủ lạnh 2026: Giải pháp ngăn mùi chéo".

Tiếp đến, đại diện Lumias sẽ lên sân khấu bàn về các thiết bị gia dụng nhỏ, góp phần mang đến trải nghiệm sống hiện đại và tiết kiệm năng lượng.

Chương trình có phần Tech Show Robotics do đại diện từ thương hiệu Robotics trình bày, giới thiệu các giải pháp tự động hóa hỗ trợ người dùng trong sinh hoạt và sản xuất.

Xen kẽ là chương trình bốc thăm trúng thưởng và màn biểu diễn của ca sĩ Jsol, mang đến không khí sôi động cho sự kiện.

Lễ trao giải Tech Awards 2025

Lễ trao giải Tech Awards 2025, hoạt động chính của chương trình, bắt đầu từ 14h30. Đây là chương trình bình chọn thường niên của VnExpress từ năm 2012, dành cho các thương hiệu công nghệ nổi bật và các sản phẩm công nghệ được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Tech Awards 2025 có 16 hạng mục, chia làm 4 nhóm nội dung gồm Ứng dụng (3 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho nhà sáng tạo nội dung công nghệ.

Xen giữa phần trao giải các hạng mục là chương trình bốc thăm trúng thưởng và màn trình diễn của ca sĩ khách mời.

Thái Anh