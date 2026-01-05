Khách check-in sớm tại Tech Awards 2025 ngày 8/1 có cơ hội nhận quạt mini, máy sấy tóc, bếp từ đơn, quạt tĩnh điện cầm tay...

Tech Awards 2025 diễn ra ngày 8/1 tại Thiskyhall Sala Convention Center (TP HCM) với hai hoạt động chính: Tech Show từ 9h và Lễ trao giải Tech Awards từ 15h.

Chương trình mở cửa tự do, tuy nhiên, nếu đăng ký trước, độc giả sẽ có cơ hội nhận nhiều quà tặng. 16 khán giả đầu tiên check-in trong khung giờ quy định sẽ nhận ngẫu nhiên quà tặng từ thương hiệu Lumias, gồm quạt làm lạnh mini Lumias F3600, máy sấy tóc Pro Lumias HDL-1500 Pro, bếp từ đơn LK24-220W, quạt tích điện cầm tay X8E và máy cắt lông quần áo cao cấp LFS-168. Các sản phẩm có thiết kế thời trang, ứng dụng công nghệ hiện đại, được ban tổ chức tặng đến khi hết quà.

Ngoài phần thưởng cho khách check-in sớm, người tham gia có thể nhận quà tại chương trình Lucky Draw (rút thăm trúng thưởng) diễn ra ở cả hai phiên sáng và chiều. Giải thưởng Lucky Draw gồm robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot Mini giá 7,83 triệu đồng, máy lọc không khí Xiaomi Elite 6,49 triệu đồng, Google Tivi Xiaomi A Pro QLED 4K 43 inch giá 7,36 triệu đồng và robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot T30C giá 12,74 triệu đồng.

Đăng ký tham gia tại đây

Loạt quà tặng công nghệ cho người tham dự Tech Awards 2025.

Để đăng ký, người dùng truy cập đường link tại đây, hoàn thành các bước và nhận vé tham dự qua email. Vào 8/1, người đăng ký có mặt tại Thiskyhall Sala Convention Center từ 9h để check-in và mang theo CCCD để xác nhận thông tin.

Lưu ý, mỗi độc giả chỉ nhận một quà check-in sớm và một phiếu bốc thăm. Người trúng giải Lucky Draw cần có mặt tại khán phòng khi công bố kết quả. Quà tặng không quy đổi thành tiền mặt.

Tech Awards là sự kiện bình chọn thường niên của VnExpress từ năm 2012, dành cho các thương hiệu công nghệ nổi bật và sản phẩm công nghệ được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Năm nay, chương trình diễn ra trong ngày 8/1. Trong buổi sáng, hoạt động Tech Show cập nhật kiến thức và xu hướng, cách sử dụng sản phẩm... Lễ trao giải diễn ra buổi chiều với 16 hạng mục thuộc bốn nhóm nội dung, gồm Ứng dụng (3 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho nhà sáng tạo nội dung công nghệ.

Thái Anh